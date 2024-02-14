Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, protagonizará la biopic del cantante: foto demuestra que son idénticos

Video ¿Qué pasó con los hijos de Michael Jackson? No se han librado de la polémica

Artistas como Freddie Mercury, Elvis Presley o Elton John han tenido su propia biopic y ahora, es turno del aclamado Michael Jackson.

Fue en 2023 cuando se dio la noticia de que la historia del 'Rey del Pop' sería contada mediante un largometraje y una de las mayores sorpresas es que la persona encargada de hacer el papel de Michael sería un miembro de su propia familia.

PUBLICIDAD

Lanzan en redes sociales la primera foto de Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson

Se trata de Jaafar Jackson, el mismísimo sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson, hermano mayor Michael y Alejandra Geneviene.

A sus 27 años logró ser elegido como el protagonista del filme debido al gran parecido con el artista, pero sobre todo por demostrar tener un talento innato para cantar y bailar como si se tratara de la reencarnación de su tío.

Si bien no se tenían noticias sobre la producción que ya está en curso, fue el pasado 13 de febrero que la cuenta de Twitter de Lionsgate, empresa a cargo del proyecto, posteó la primera foto de cómo lucirá Michael en la pantalla grande.

En ella se ve a Jaafar arriba de un escenario recreando el look que usó 'El Rey del Pop' en su gira 'Dangeorus' de 1992 al cantar la conocida canción 'Man in the Mirror', el cual consiste en una playera blanca, sobre esta una camisa con botones y pantalones negros, con el cabello recogido en una cola de caballo.

Imagen Getty Images



El responsable de la imagen fue Kevin Mazur, quien fotografió a Jackson a lo largo de su carrera y durante sus ensayos de 'This is It'. Por otro lado, comentó que "retrocedió en el tiempo" y legitimamente siente que Jaafar es Michael Jackson.

“Cuando entré al set, sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo y estuviera entrando al estadio para filmar la gira. Al ver actuar a Jaafar, pensé: 'Guau, es Michael'. La forma en que se ve y actúa, sus gestos, todo: es Michael Jackson. Para cualquiera que no haya tenido la oportunidad de ver a Michael actuar en vivo durante su vida, así es como fue".



El director Antoine Fuqua afirmó que muchas personas que conocieron a Michael están involucradas en la cinta para darle un mayor cuidado y el espíritu del cantante vive en su sobrino.

"Hemos reunido un increíble equipo de artistas para este proyecto y algunos de los que conocieron y trabajaron con Michael se están reuniendo para esta película, pero lo más importante es que es Jaafar quien encarna a Michael. Va más allá del parecido físico. Es el espíritu de Michael el que se manifiesta de una manera mágica. Hay que experimentarlo para creerlo", fueron sus palabras.



La foto se hizo inmediatamente viral y en los comentarios los internautas mencionaron que Jaafar es la viva imagen de su tío, pues el parecido es tanto que hasta podría pensarse que es irreal.

Imagen Getty Images y @Lionsgate / Twitter

Internautas aseguran que Jaafar y Michael Jackson son como dos gotas de agua

"Esta va a ser la mejor película biográfica", "OMG son dos gotas de agua", "Por un segundo, pensé que estaba viendo una imagen recién publicada de Michael que no se había mostrado antes. Me impresiona lo mucho que se parecen", "¿Cómo que ese no es Michael?", "Jaafar se parece más a Michael Jackson que el mismo Michael Jackson", "¿Cómo que ese de la foto no es Michael" y "Michael Jackson sigue vivo", es lo que publicaron.



La cinta será estrenada el 18 de abril de 2025 en Estados Unidos y en el resto del mundo aún no se comenta nada al respecto.

PUBLICIDAD

¿Tú qué piensas? Dinos en los comentarios.