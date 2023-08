¿Es su reencarnación? Joven canta idéntico a Michael Jackson y sus videos causan impacto en TikTok

Gracias a TikTok se han dado a conocer personas que pueden imitar la voz de algún cantante famoso, como la chica que tiene el mismo tono que Shakira o al joven que apodaron el "hijo perdido de Juan Gabriel" por cantar igual , pero sin duda, quien está sorprendiendo a todo el mundo es Sebastián Suárez, quien nació con una voz privilegiada al ser idéntica a la de Michael Jackson.

Joven de Ecuador se viraliza en TikTok por cantar idéntico a Michael Jackson

Su manera de cantar le ha hecho pensar a todo TikTok que es la reencarnación de Michael Jackson, pues cuando se dedica a entonar parece que el mismísimo 'Rey del Pop' se apodera de su cuerpo.

Con la ayuda de redes sociales el joven originario de Ecuador ha aumentado poco a poco el número de sus seguidores, el cual ahora asciende a más de medio millón sólo en TikTok.

Desde que subió su primer clip mostrando su talento las personas comenzaron a pedirle canciones en específico y Sebastían complace con gusto a sus fans grabándose ya sea en la escuela, en la calle o en la comodidad de su propia casa.

El tiktoker obtiene más vistas en sus clips cuando canta los clásicos de Michael Jackson como 'Billie Jean, 'The Way You Make Me Feel', "Thriller' o ‘You Are Not Alone'.

"El joven Michael Jackson a vuelto", "Dios... canta igualito", "Tienes un gran talento, felicidades", "Cierro los ojos y pienso que es Michael, qué lindo", "Más que impresionante, jamás me imaginé que alguien tuviera la misma voz", "Realmente reencarnó en ti, no hay duda", "¿Michael Jackson eres tú?", "Qué voz tan hermosa OMG" o "Ok canta súper bien, pero su dicción 10 de 10", es la manera en que normalmente reaccionan a su material.



A pesar de que su perfil está lleno de elogios, algunos aseguran que no es su voz real, pues Sebastián acompaña sus interpretaciones con la pista musical de fondo; no obstante para responder, él mismo canta a capela para demostrar que no hay truco.

"Obvio no es su voz", "Pues qué mal gusto colgarse de Michael", "No me la creo, nadie puede cantar igual a Michael Jackson", "Se nota que no canta y está arreglado", "¿Se dan cuenta que siempre canta con música? eso es señal de que manipula la voz", "Como que algo no me cuadra en sus videos" y "No es real", resultan ser algunas opiniones que ha recibido de manera negativa.



Lo más increíble es que el tiktoker también se ha dedicado a dar presentaciones en vivo ante cientos de personas, quienes al escucharlo quedan impactadas por la similitud que tiene con la voz de 'El Rey del Pop'.

Su amor hacia Michael es tanto que además de cantar se dedica a aprender a bailar como él para honrar su memoria, actividad en la cual es bastante bueno, pues la ola de gritos y aplausos siempre se hace presente cuando lo hace.



Si quieres comprobar por ti mismo si es la reencarnación de Michael Jackson no dudes en seguirlo en su cuenta de TikTok @sebastian_suarez.oficial.

