¿Ángela Aguilar también usa rellenos para hacer ejercicio? Así reapareció tras separarse de Nodal

Video ¿Ángela Aguilar enfrenta rumores sobre sus supuestos rellenos? Así se deja ver en el 'gym'

Tras separarse brevemente de Christian Nodal para cumplir con algunos compromisos de trabajo con su familia, Ángela Aguilar reapareció en redes sociales al lado de su hermana Aneliz Aguilar.

En medio de rumores sobre los supuestos rellenos que utiliza para estilizar su figura durante sus presentaciones, la hija de Pepe Aguilar se dejó ver en compañía de su hermana mayor en una clase de pilates.

La intérprete de 20 años lució unos pantalones ajustados blancos muy similares a los que utiliza en sus presentaciones de 'Jaripeo sin fronteras: hasta los huesos' en combinación de un top.

Así reapareció Ángela Aguilar con su hermana Aneliz. Imagen Aneliz Aguilar / Instagram



El atuendo habría dejado al descubierto su estilizada figura que, desde su aparición con Nodal en Ecuador, habría sido tema de conversación por los supuestos rellenos que utiliza bajo su ropa.

¿Ángela Aguilar también usa rellenos para hacer ejercicio?

Si bien Ángela Aguilar no se ha pronunciado sobre la polémica, videos en redes sociales han generado un debate entre los internautas, quienes dicen que la novia de Christian Nodal luce un cuerpo distinto sobre el escenario y otro en la vida real con ayuda de supuestas “esponjas” debajo de su ropa.

Los que lo aseguran han tomado como referencia las imágenes de ella bajando del avión privado del intérprete de ‘Adiós Amor’ el pasado 13 de junio, donde aparentemente su figura se ve diferente a la que luce en sus shows.

Video ¿Ángela Aguilar usa rellenos?: las imágenes que generan dudas