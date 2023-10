Piercings en pezones estaban de moda en 1890 y el príncipe Alberto tenía uno más íntimo: historia

Lo cierto es que el hecho de que los piercings en los pezones ya se usaban en la era victoriana es un mito que ha rodeado a la comunidad de perforaciones por mucho tiempo. Tanto la tiktoker como un artículo de Body Art Forms del 2015 citan la revista ‘English Mechanic and the World of Science’, que circuló a mediados de 1800 y principios de 1900 como su principal fuente.