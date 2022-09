TikToker revela datos asquerosos sobre costumbres y creencias de la Edad Media: se hace viral

Existen personas en TikTok que se especializan en recetas de cocina , dar consejos de maternidad o explicar teorías conspirativas, entre otro tipo de contenido, y quien alcanzó el éxito en la plataforma de una forma distintiva fue Ángel Salcedo.

Hablar sobre la Edad Media hizo que los videos de Ángel se volvieran virales en TikTok

El usuario con la cuenta @angelxool suma más de 1.8 millones de seguidores y más de 29 millones de likes en sus diversos materiales. Él, principalmente comparte datos extraños pero curiosos de la sociedad a lo largo de la historia, es decir desde las culturas prehispánicas, hasta la época actual.

Pero los que más han captado la atención en la red social son aquellos materiales donde habla sobre la Edad Media en Europa. Si bien se sabe que en este periodo de tiempo hubo muchos sucesos históricos interesantes, también había costumbres y creencias muy particulares, las cuales ahora serían de lo más inapropiadas.

El colombiano investigó datos de la época que llamaron la atención de los internautas, especialmente lo que tiene que ver con la higiene personal.

"En la antigüedad, las personas usaban sombreros muy grandes para ocultar que tenían piojos y pasaban con ellos todo el día para disimular el mal olor que desprendía su cabeza. A raíz de las pestilencias, comenzó la tradición del ramo de flores en las bodas, de esta manera el mal olor que desprendían los novios era disimulado", son algunos de los datos que menciona en sus tiktoks.



Expuso que, en la Edad Media, las personas no se bañaban con frecuencia ni limpiaban sus partes íntimas con regularidad porque se creía que causaría infertilidad, especialmente en las mujeres.



Pronto su material se replicó y comenzó a generar diversos comentarios.

"No me imagino el olor en esa época", "Por eso se invento el perfume en Francia e Inglaterra también", "Me empezó a picar todo apenas dijo que no se bañaban y por los piojos", o "Igual el abanico de usaba para dispersar el olor, no tanto para el calor", fueron las aportaciones de los usuarios.



No pasó mucho tiempo para que los usuarios de la red social le pidieran otro video de este estilo y así comenzó a develar datos que parecen irreales sobre dicho periodo.

"Antiguamente era legal que los padres le quitaran la vida a los amantes de sus hijas, pues estas no podían tener relaciones íntimas antes del matrimonio. Ir al baño era totalmente un infierno, los baños públicos eran una piedra fría con un hueco y las esponjas para limpiarse eran comunitarias".

Las curiosidades de la Edad Media dejaron sorprendidos a los interneutas

Sus tiktoks hicieron que sus seguidores se sintieran aliviados de no vivir en aquella época y agradecieron no haber nacido en Europa por las costumbres de higiene tan extremas.

"Por primera vez me siento feliz de ser latino y no europeo", "Qué bueno que no viví en la antigüedad", "Con razón habían tantas enfermedades porque hasta tiraban todo en la calle", "Nunca me había sentido tan feliz de no haber nacido en esa época", "Una razón más para amar ser latino", fueron algunas de las opiniones de las personas.