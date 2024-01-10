Peso Pluma

'Cancelan' participación de Peso Pluma en Viña del mar por letras de sus canciones: desata debate en redes

El comité organizador de Viña del Mar 2024 analiza la invitación al cantante luego de recibir críticas en redes sociales y de un periodista chileno

Por:
Tania Caballero.
Video ¿Peso Pluma es hijo de Valentín Elizalde? Mamá del cantante habla sobre esta teoría

A poco más de un mes de su apertura, el comité organizador del Festival Internacional de Viña del Mar analiza la participación de Peso Pluma en su edición 2024, la cual parecía ya estar confirmada.

El cantante se convirtió en el 2023 en el artista más reproducido en las plataformas de música a nivel global, incluso superando a Taylor Swift en tops y charts, por lo que la decisión de 'reconsiderar' su performance en el Festival de música chileno ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Peso Pluma en Viña del Mar
Peso Pluma en Viña del Mar
¿Por qué quieren cancelar la participación de Peso Pluma en Viña del mar 2024?

Francisco Vidal, presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), confirmó que la participación de la 'Doble P' está siendo analizada, ya que consideran que las letras de las canciones del mexicano "promueven la cultura del narco".

Esta consideración se suscitó debido a la crisis de seguridad que sufre Ecuador, detonada por el crimen organizado, del cual también es presa Chile.

En este contexto, Alberto Mayol, sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, escribió una columna en BioBio Chile (la red de prensa más grande de Chile), titulada: 'Peso Pluma en Viña: A veces hay que escuchar la voz del narco', donde habla de la doble moral del comité organizador de dicho festival de música, que, por un lado promueve los valores y por el otro invita a un cantante mexicano que hace apología al delito.

René Lues, concejal de Viña del Mar, solicitó públicamente a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti Serrano, que reconsidere la presencia de un cantante que "representa todo lo contrario a los valores de la localidad y del festival", pues en las letras de los corridos tumbados, considera que el artista hace explícita apología de la violencia y los enfrentamientos armados, del crimen organizado y la corrupción, del narcotráfico y de los cárteles de la droga.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la noticia de la posible cancelación de Peso Pluma en Viña del Mar?

Algunos chilenos se manifestaron en redes sociales para pedir al comité cancelar la presentación del máximo exponente de la música bélica, sin embargo, han sido superados los que se han expresado a favor del valor artístico de Peso Pluma y plantean argumentos válidos sobre la libertad de expresión.

“La sola idea de bajar a Peso Pluma del festival por sus letras abre un camino de no retorno. Es el paso al autoritarismo", "Si escala lo de Peso Pluma en Viña, estamos a un paso de la prohibición de Iron Maiden el 92. No subestimen al público", "Es inaudito responsabilizar a la música por lo que sucede en la sociedad", "La petición de bajarlo del Festival es clasismo y tontera", "Si todxs creen que bajar a Peso Pluma es una victoria contra el Narco, solamente están tapando el sol con el dedo", sostienen algunos.

A través de la red social X (antes Twitter) se han publicado los diversos puntos de vista que han generado debate.

"Si Mayol logra bajar a Peso Pluma, espero sea una reivindicación de lo correcto, no podí difundir ni enaltecer la cultura narco ni la delincuencia ni a ningún culiao que se diga artista que los cabros normalizan y ven como ejemplo a seguir. Basta de esos cu...", "Si gana Peso Pluma, gana Sinaloa. Al narco se le gana en lo cultural. Hoy los niños sólo quieren ser soldados con autos Rápidos&Furiosos", "Si se llega a presentar, sería como validar culturalmente a esta mierda y poner en riesgo a población civil", escribieron otros.

Al momento, Hassan Emilio Kabande no ha emitido ninguna opinión, declaración o comunicado al respecto.

¿Tú qué opinas?


