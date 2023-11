Peso Pluma y Nicki Nicole se besan en concierto y sus fans les recuerdan: “¿No que era como un perro?”

Nicki Nicole y Peso Pluma eligieron al público de la Ciudad de México para dejar atrás la polémica y confirmar su noviazgo con un beso en pleno concierto y los fans no se los perdona.

La noche del pasado 2 de noviembre, la Doble P apareció de sorpresa en el escenario para cantar a dueto con la rapera argentina su tema ‘Por las noches’, durante el show que ella ofrecía en el Pepsi Center WTC.

Nicki Nicole y Peso Pluma confirman romance

Fue al término de la canción que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila de Peso Pluma, agradeció a su “novia” por la invitación y pidió a los presentes expresar apoyo para la argentina.

“Quiero agradecer a Nicole por esta invitación tan hermosa y a ustedes por apoyarla. Que se escuche fuerte el grito para Nicki Nicole”, pidió el originario de Zapopan, Jalisco.



Segundos después, visiblemente apenada, Nicki Nicole respondió con un “Gracias por venir, amor” para luego sellar el momento con un romántico beso.

“Te amo mi amor”, fue lo último que expresó Peso Pluma sobre el escenario.

Fans reaccionan a beso entre Peso Pluma y Nicki Nicole

Por supuesto que el romántico momento desató euforia entre los que fueron testigo de primera mano durante el concierto; sin embargo, en Internet se desató el debate.

Y es que, los fans no olvidan la polémica que hace unos meses se desató cuando, la estrella argentina en plena entrevista negó rotundamente tener una relación con Peso Pluma y hasta la respuesta que dio fue interpretada como si hubiera comparado al tapatío con un perro.

“Si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, entiendes, es normal. No estoy diciendo que seas un perro, es como si todos los días te ven con el mismo bolso, nosotros vamos juntos para todos lados y la gente va a decir ‘qué onda’”, dijo la artista por allá de octubre.



Y es justamente esta frase la que los fans le recordaron a los “tortolitos” después de la confirmación de su romance.

“Ya no le quedó de otra después de llamarle perro”; “Eso no confirma nada. Mañana vuelve a decir que es una mascota y se acuesta con alguien más. No se puede espera más”; “Lo beso por la presión social”; “Soldado retirarte de ahí antes de que sea tarde”; “Su perrito”; “Pobre hombre la chica ni besarlo quería”, son algunos de los mensajes que se leen en Twitter (X).



Mientras en las redes sociales van y vienen comentarios a favor y en contra del supuesto nuevo romance, Peso Pluma presumió en sus redes sociales un par de fotografías de su inesperada participación en el show de su “novia”.