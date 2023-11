¡Con todo y el corte de cabello! Captan a 'mini Peso Pluma' disfrutando de concierto y conquista Internet

Recopilación de videos de mi chiquito disfrutando el concierto de su ídolo @Peso Pluma 😍 Vean hasta el último segundo, es un vídeo completamente satisfactorio. Mi bebé es el único merecedor de estar hasta enfrente, le prometi que el otro año lo tendría cerquita y se lo cumpliremos, desquito cada centavo que se pagó por su boleto. No sé quién estaba más emocionado, si el por el concierto o yo por verlo tan feliz. Y antes de que empiecen, no, no sé sabe las tablas porque tiene 6 años y aún no se las enseñan, pero cuando se las enseñen estamos seguros de que se las aprenderá sin problema, cuando se educa con con amor y valores la música no influye en ningún ámbito de la vida, así como le gusta escuchar Peso Pluma, escucha Bely y Beto y ve programas infantiles. Un gusto musical no lo define a el como persona ni ahora, ni en el futuro, y a las personas que dicen "es culpa de los padres", si, es culpa de mis papás por inculcarle ser auténtico y siempre seguir sus sueños y pelear por lo que le gusta. Vivan y dejen vivir. #pesopluma #estadiomobilsuper #minipesopluma #pesitoplumita #monterrey #concierto #doblep #belicon #belico #concierto #hazloviral #parati #fyp