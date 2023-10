Joven imita a Peso Pluma y se pone ‘diamantes’ en los dientes con Kola Loka: se hace viral

Peso Pluma es uno de los cantantes mexicanos más populares en la actualidad y su estilo se ha convertido en inspiración para muchos jóvenes, pero uno de ellos llegó demasiado lejos para imitar su look.

El influencer Efren Camacho compartió en TikTok que deseaba tener una dentadura brillante como la del intérprete de ‘Ella Baila Sola’, pero no se refería a una consulta con el dentista: deseaba tener la dentadura de diamantes de su ídolo, pero como no cuenta con el mismo presupuesto, decidió hacer algo más arriesgado.

Influencer se pega 'diamantes' en los dientes para parecerse a Peso Pluma

“Yo me haré los dientes de Peso Pluma, pero en versión pobre porque no tengo presupuesto para comprar diamantes (...) Espero que esto no sea complicado ni tardado”, dijo el joven, mostrando que pegaría dichas calcomanías con Kola Loka, un fuerte pegamento.



En el video, Efrén muestra cómo colocó las primeras piedras hasta cubrir todos sus dientes, aunque al final destaca que no sabe cómo se los quitará.

“No sé cómo me voy a quitar esto de los dientes porque me los pegué con Kola Loka”, expresó en el clip que ya cuenta con casi 800 mil visualizaciones.

Internautas critican a influencer por usar Kola Loka para pegar ‘diamantes’ en sus dientes

Como era de esperarse, el clip se volvió viral, ya que muchos querían saber cómo se había quitado las calcomanías de los dientes, aunque lamentablemente aún no ha subido dicho video, pero eso no impidió que reaccionaran algunos de sus más de 2 millones de seguidores de TikTok.

“¿Cómo que con Kola Loka?”, “¿Pero qué hiciste?”, “Te dañaste el esmalte dental”, “¿Es una broma, verdad?, “Te hubieras comprado un molde o algo”, “Hubieras agarrado papel aluminio y ponerle luego las piedritas”, “Me encantan tus videos, se te ven bien las piedritas” y “¿Te los pudiste quitar?”, fueron algunos de los comentarios.