Perrito destruye casi 2 mil dólares en billetes y se hace viral: eran los ahorros de su dueña

En redes sociales es común encontrar videos protagonizados por sus perros, en los que nos muestran algunos de sus momentos más tiernos, así como muchas de sus aventuras y travesuras.

Recientemente se hizo viral un video en el que se puede apreciar el momento en el que un ‘lomito’ destruyó una fuerte suma de dinero y el desenlace es de lo más divertido.

Lomito destruye casi 2 mil dólares de su dueña y queda evidenciado en TikTok

La usuaria de TikTok @Lauranoesta_ tiene 2 perros que han conquistado a sus más de 79 mil seguidores, pero uno de sus clips se ha hecho viral al mostrar la fuerte cantidad de dinero que destruyó uno de ellos.

La mujer muestra muchos billetes de 200 y 500 pesos que están regados en el piso, la mayoría rotos, y mientras sigue el sendero, resulta que fue su perro llamado Chavito, de raza vizsla, a quien le colocaron un audio de un niño regañado para hacer más divertida la situación.

“Protégeme señor con tu espíritu (...) Ah, má, ven, yo te explico, ven, acércate, ven conmigo; no mires para allá”, dice dicho audio.

En redes defienden a perrito que rompió casi 2 mil dólares de su dueña

Aunque parece que el dinero ya no sirve, la historia tuvo un final feliz. En la sección de comentarios, muchos de sus seguidores le recomendaron llevar todos los billetes al banco y así nos enteramos lo que ocurrió.

“Jajaja, los pegué, tardé horas, pero quedaron bien. Los lleve al banco y solo dije que tuve un accidente” y “Sí, ya cambié el dinero”, fue la respuesta de la Tktokera.



Dicha publicación también sirvió para que otras personas contaran que vivieron una situación similar con sus ‘lomitos’ en casa.

“Mi perra se comió el dinero de la renta en media pandemia, sin trabajo, emprendiendo y ningún peso de sobra, no tuvo arreglo”, “Así le pasó hace un año a mi hermano y sí los pudo cambiar”, “Jajaja, a mi mamá le pasó y si tienen el número de serie completo te los cambian”, “A mí me pasó, los más rotos me pidieron pegarlos con cinta, pero sí me los cambiaron”, “Ayer cambié 1 de 500 (pesos) porque mi perro se había comido una parte y solo sonrió el cajero” y “Todos diciendo que el banco te cambia el dinero, pero quién le cambia al perro”, fueron algunos de los comentarios.



¿Cómo reaccionarías si tu perro hiciera la misma travesura? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios.