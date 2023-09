Perrito "obliga" a señor a pararse del sillón para que pudiera sentarse él en su lugar

Además de los bebés, los perritos también son capaces de hacer berrinches para conseguir lo que quieren, como el que conocerás a continuación, pues logró darle una órden a su dueño.





Si te gustan los videos tiernos y graciosos de mascotas, no te pierdas la serie ‘Best of pets’, la cual puedes ver gratis en ViX.

Perro mueve a su dueño del sillón mediante ladridos y video se hace viral en TikTok

La usuaria de TikTok @tofioyhenart compartió el pasado 31 de agosto un momento insólito que pasó en su casa, debido a que capturó en video a su mascota regañando a su papá por "tomar su lugar del sillón".

De acuerdo al material el hombre se encontraba tranquilamente viendo la televisión en el sillón; sin embargo, poco tiempo después fue interrumpido por su peludito, quien se molestó por ver a su dueño en el sofá.

"Mi perro hace bajar del sillón a mi padre para poder sentarse él", es el texto que acompañó el clip.



Para demostrar lo enojado que estaba por aquella situación el can comenzó a ladrarle al señor y si bien el trató de calmarlo, no funcionó.



Al no querer quitarse del sillón incitó al can a sentarse junto a él, ya que había mucho espacio, pero él se negó y continuó aullando.

Tras ver que nada estaba funcionando el hombre no tuvo más remedio que moverse al sofá de al lado con resignación y al verlo, el perro se subió para acostarse en donde al parecer "era su lugar".

El clip sorpresivamente obtuvo más de 12 millones de vistas en menos de una semana y las personas quedaron encantadas por la manera en que el perrito le mandó a su dueño moverse del sillón.

"Y todavía se sube y no se puede acomodar como aaashhhh lo dejaste todo quien sabe cómo, así no lo dejé yo", "No no no, amé cómo se acostó apoyando la cabeza", "Por las buenas cámbiate de sofá este es mi lugar", "Así son nuestras mascotas , ellos son los dueños de la casa", "Jajaja el conflicto agotó al perrito que cayó rendido en el sofá", o "El señor no tenía ni idea quien es el verdadero dueño del sillón", es la manera en que reaccionaron.



Algunas personas hicieron hincapié en que el perrito se parecía a Sheldon Cooper, el personaje de la serie 'La teoría del Big Bang' porque él odia cuando una persona se sienta en su lado del sofá.

"Sheldon Cooper Firulays: Escucha Humano, ese es mi puesto", "El perro Sheldon sí existe jaja", "¿De pura casualidad no se llama Sheldon?", "¿Alguien más pensó que se parece a Sheldon?", "Siento que vi una escena de La teoría del Big Bang por el reclamo del perro", "Igualito que Sheldon Cooper, me encanta", y "Deberían llamarlo Sheldon jaja protege su lugar del sillón como él", fueron otras reacciones.



¿Conoces a otro perrito que haga algo similar? Dinos en los comentarios.

Te puede interesar: