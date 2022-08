¿Perro o conejo? Mascota confunde a usuarios en TikTok por su extraño aspecto: así luce

Muchos usuarios de TikTok han publicado videos de sus mascotas para enseñar cómo su apariencia los engañó la primera vez que los vieron. Algo parecido hizo un internauta, identificado como Luis Enrique, con su animal de compañía, el cual ha despertado una gran duda en las personas: ¿es un perro o un conejo?





Mascota confundió a usuarios de TikTok por su apariencia: no saben si es un conejo o un perro

Gracias a un video viral de 18 segundos, los usuarios fueron puestos a prueba al mostrar una mascota que parecía tanto un conejo como un perro (por su singular corte de pelo estilo Schnauzer). A continuación la grabación:



De inmediato, las personas intentaron resolver la incógnita con sus propias conclusiones, dejando salir su ingenio en divertidos comentarios:

“¿Me estás diciendo que el 'perronejo' sí existe?”, “En cuanto lo vi creí que era un perro, pero una vez que comenzó a comer es más obvio que se trata de un conejo”, “Al señor le vendieron un Schnauzer que no ladra”, "¿De qué marca es tu perro? Porque lo veo raro", “Le enseñaré este video a mi perro para que vea que otros sí se comen las verduras, no creo que note el error”, "Ese perro que come perejil se ve raro" o “Se parece a las aguas de ‘El Chavo del 8’, porque se ve como perro, pero también se ve como koala y al final termino siendo un conejo”.

Tiktoker descubrió la verdad sobre la mascota que confundió a usuarios de la plataforma

Polli Padilla, una tiktoker conocida por hablar sobre ciencias naturales, fue la encargada de revelar el misterio detrás del conejo con apariencia de perro.

Lo hizo a través de un video respuesta en el que explicó que el animal pertenece a la raza Angora inglés, famosa por su fino y largo pelaje, que incluso puede ser usado en la industria textil porque pesa menos que la lana y es sumamente abrigador.

En cuanto a la razón por la que el conejo parece perro Schnauzer, la tiktoker se lo atribuye simplemente a los deseos de su dueño, quien probablemente pidió que le hicieran ese corte de pelo; ya que al ser tan largo su pelaje se puede amoldar a prácticamente cualquier estilo.