¡Le dio mucho miedo! Perrito se hace viral por su cara de pánico durante examen de sangre

Los perritos no dejan de sorprender con sus reacciones a actividades cotidianas, pero uno de ellos encantó a miles de internautas al hacer ‘muecas’ durante un examen médico.

Perrito se hace viral por su reacción al sacarle sangre: su expresión facial lo dice todo

La cuenta de TikTok @petdog1903 , que se dedica a compartir videos divertidos y emotivos de mascotas, compartió el momento en el que un perro es detenido por varias personas porque le van a hacer un examen de sangre.

Pero lo que llamó la atención de este chequeo médico son las expresiones o caras de terror que hace justo en el momento en el que la aguja se acerca a su patita derecha.



Aunque el clip no dura más de 20 segundos, la tierna reacción del lomito, que en todo momento no dejó de mirar a su doctor, se hizo viral, contando con 6.1 millones de visualizaciones, además de miles de comentarios.

Internautas reaccionan a la expresión del perrito

Como era de esperarse, el clip se viralizó y hubo personas que se identificaron con el lomito cada vez que tienen que hacerse unos análisis o recibir una vacuna.

“La mirada de las mil agujas”, “El perro: ‘si no miro, no me duele’”, “Su cara tan inocente, hermoso cachorrito”, “ No sabe lo afortunado que es, ojalá se ponga bien”, “Adoptado, pero a qué costo”, “Yo cada vez que me vacunan”, “En ese momento el perrito se dio cuenta que el amor también duele”, “Eso debió doler”, “Ese sería yo si fuera un perro”, “Yo tatuándome” y “No lo juzgo porque yo soy igual”; fueron algunos de los comentarios de los internautas.



Además del lomito en el veterinario, otros videos de lomitos han llamado la atención de la cuenta de TikTok, como uno en el que un hombre está agarrando la pata trasera a un perro, quien está descansando en un sillón. Tras dejarle claro que lo dejara solo, finalmente el can patea el rostro del señor, ¿qué tal?



En otro de los videos, una muchacha aparece con un globo en una habitación, mientras que un pastor alemán está muy atento para atraparlo. Justo en el momento en el que ella lo golpea, otro perro aparece y ambos lomitos brincan para atraparlo, chocando durante su misión, pero una persona editó el clip y lo hace ver divertido al final.



