Gato atrapado en un sofá gana el premio a la mascota herida de manera absurda; incidente lo hizo viral
Giles, un gato negro, ganó un Premio Hambone al quedar atrapado en un sillón, superando a un cachorro que mordió el cargador de un teléfono.
Aunque parece difícil de creer, existen unos premios que se dedican a evaluar diferentes aspectos inusuales de las mascotas, como un reconocimiento al perro o gato herido de forma absurda, donde un michi negro superó a otros animales.
Conoce a Giles, el gato que ganó el premio a la ‘Mascota herida de forma más absurda’
Los Premio Hambone son una competencia anual que organiza una compañía de seguros para las mascotas en Estados Unidos, destacando las situaciones más inusuales que vivieron o que las llevaron a tener una lesión.
El ganador de la edición #15 fue Giles, un gato negro que ganó el premio a la mascota herida de forma más inusual, superando a un labrador que saltó desde un puente de 10 metros de altura, un loro capturado por una puerta y un cachorro que mordió el cargador de un teléfono.
Giles es un gato venció al resto de los animales al quedar atrapado. Resulta que los padres de Reid lo visitaron en Nueva York, quienes durmieron en el sofá-cama donde se lesionó el ‘michi’, ya que no se fijaron que el animal se había acomodado en la parte inferior del mueble.
“Todo iba bien hasta que mis padres se prepararon para ir al aeropuerto. Al poner el sofá de nuevo en su lugar, olvidaron mirar debajo primero”, explicó el dueño del gato.
Meet Giles, the cat who won the 15th Annual Hambone Award. The award was started by Nationwide Insurance after a dog got hypothermia after getting suck in a refrigerator and eating an entire ham. pic.twitter.com/dNvSBoWFYp— 1440 Daily Digest (@Join1440) October 9, 2023
El gato quedó atrapado bajó el sofá-cama y sufrió algunas lesiones que no fueron graves, pero requirió de suturas y algunos cuidados, aunque ahora le tiene miedo a cualquier objeto con bisagras.
¿Qué ganó Giles, el gato que fue premiado por quedar atrapado en un sofá cama?
Además de volverse viral, Giles se llevó a casa un importante premio.
El michi ganó un trofeo en forma de jamón, una tarjeta de regalo y la oportunidad de donar una recompensa económica a una organización benéfica relacionada con animales.
Este programa de premios fue iniciado por Nationwide Insurance después de que un perro sufriera un leve caso de hipotermia después de quedar encerrado en un refrigerador, todo con tal de comerse un jamón que su familia había preparado.
“Cuando abrieron la puerta del refrigerador, lo encontraron junto al jamón. Esto nos inspiró a crear los Premios Hambone para las reclamaciones médicas más ridículas que tenemos para las mascotas que aseguramos", dijo Heidi Sirota, presidente del Nationwide’s Pet Insurance.
¿Qué te pareció la historia del gato Giles y su peculiar accidente? ¡No olvides dejar tu opinión sobre esta nota en la sección de comentarios!