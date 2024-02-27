Entretenimiento

Profesora explica qué cosas no deberían comprarle los papás a sus hijos y causa debate

La lista de artículos que mencionó la maestra provocó la reacción molesta de algunos padres que no tardaron en quejarse en los comentarios de TikTok.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Profesor baila el vals de graduación con su única alumna y enternece a las redes: "¡Qué buen maestro!"

Maestra de primaria se desahogó en redes sociales y expuso las cosas que los padres no debería comprar a sus hijos y en las reacciones se desató debate entre los internautas.

¿Qué cosas los padres no deberían comprar a los niños?

PUBLICIDAD

Si para algunas mamás de esta generación ha resultado todo un reto enfrentarse a la maternidad combinada con una vida laboral y decenas de tareas más teniendo solo un hijo, se ha puesto sobre la mesa el desafío que viven los profesores de grupos escolares que pueden superar la veintena de alumnos.

Y es que, TikTok sirvió de ventana para que una profesora de primaria pudiera, de forma indirecta, dirigirse a los padres de familia exponiendo las cosas que, considera, no deberían comprar a los niños.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop

A través de la cuenta teaching.rural fue publicado un video en el que la maestra nombra una lista de artículos que insinúa dificultan la agilidad en las actividades dentro del salón de clases.

La docente puso en el número uno de su ranking las botellas metálicas pues además de que tienen tapas de rosca, que la mayoría de los pequeños no cierran bien y provoca que el líquido termine por todo el salón, cuando caen al piso el estruendo es insoportable y distractor.

“Es como dejar caer un ladrillo sobre la mesa o el suelo”, se quejó.
¿Qué cosas los padres no deberían comprar a los niños?
¿Qué cosas los padres no deberían comprar a los niños?
Imagen Shutterstock

Los zapatos con agujeta también se convirtieron en el talón de Aquiles de esta trabajadora de la educación pues no todos los estudiantes saber cómo atarlas, lo cual requiere de su asistencia y con un grupo de 25 niños, la labor pareciera interminable, dijo.

Los estuches con colores brillantes también están incluidos en la lista negra de la profesora y la razón es la distracción que provocan en los niños.

Por último, pero no menos importante, también se mencionaron frutas con cascara como la naranja que requiere también de una mano amiga que ayude a los pequeños a pelarla y termina convirtiéndose en una inversión de tiempo, alegó la profesora.

@teaching.rural

Things that annoy me as a teacher… 🥲 #primaryteacher #primaryteacheruk #earlyyears #teacher

♬ original sound - vltor1

¿Qué piensan los internautas de la postura de la maestra?

La publicación de la profesora, con más de medio millón de reproducciones, desató debate entre los internautas que debatieron en la zona de comentarios y es que algunos están de acuerdo con el listado, mientras que uno que otro papá comentó molesto su inconformidad.

“Las botellas son las peores con diferencia. Cada vez que se caen, distrae a los niños durante 10 minutos o más”; “Los maestros ahora solo se preocupan por el dinero que ganan y ya no tienen tiempo ni se preocupan por los niños. Usted entró en ese trabajo para enseñar”; “Lo de la fruta no debería ser un problema. Enseñamos y animamos a los niños de toda la guardería a pelar su propia fruta incluso desde la habitación del bebé”; “¿Qué pasa con las botellas? Las otras botellas de mi hijo solían gotear todo el tiempo, ese es el único tipo que no”, son algunos de los comentarios.
Relacionados:
Entretenimiento

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD