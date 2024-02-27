Profesora explica qué cosas no deberían comprarle los papás a sus hijos y causa debate
La lista de artículos que mencionó la maestra provocó la reacción molesta de algunos padres que no tardaron en quejarse en los comentarios de TikTok.
Maestra de primaria se desahogó en redes sociales y expuso las cosas que los padres no debería comprar a sus hijos y en las reacciones se desató debate entre los internautas.
¿Qué cosas los padres no deberían comprar a los niños?
Si para algunas mamás de esta generación ha resultado todo un reto enfrentarse a la maternidad combinada con una vida laboral y decenas de tareas más teniendo solo un hijo, se ha puesto sobre la mesa el desafío que viven los profesores de grupos escolares que pueden superar la veintena de alumnos.
Y es que, TikTok sirvió de ventana para que una profesora de primaria pudiera, de forma indirecta, dirigirse a los padres de familia exponiendo las cosas que, considera, no deberían comprar a los niños.
A través de la cuenta teaching.rural fue publicado un video en el que la maestra nombra una lista de artículos que insinúa dificultan la agilidad en las actividades dentro del salón de clases.
La docente puso en el número uno de su ranking las botellas metálicas pues además de que tienen tapas de rosca, que la mayoría de los pequeños no cierran bien y provoca que el líquido termine por todo el salón, cuando caen al piso el estruendo es insoportable y distractor.
“Es como dejar caer un ladrillo sobre la mesa o el suelo”, se quejó.
Los zapatos con agujeta también se convirtieron en el talón de Aquiles de esta trabajadora de la educación pues no todos los estudiantes saber cómo atarlas, lo cual requiere de su asistencia y con un grupo de 25 niños, la labor pareciera interminable, dijo.
Los estuches con colores brillantes también están incluidos en la lista negra de la profesora y la razón es la distracción que provocan en los niños.
Por último, pero no menos importante, también se mencionaron frutas con cascara como la naranja que requiere también de una mano amiga que ayude a los pequeños a pelarla y termina convirtiéndose en una inversión de tiempo, alegó la profesora.
¿Qué piensan los internautas de la postura de la maestra?
La publicación de la profesora, con más de medio millón de reproducciones, desató debate entre los internautas que debatieron en la zona de comentarios y es que algunos están de acuerdo con el listado, mientras que uno que otro papá comentó molesto su inconformidad.
“Las botellas son las peores con diferencia. Cada vez que se caen, distrae a los niños durante 10 minutos o más”; “Los maestros ahora solo se preocupan por el dinero que ganan y ya no tienen tiempo ni se preocupan por los niños. Usted entró en ese trabajo para enseñar”; “Lo de la fruta no debería ser un problema. Enseñamos y animamos a los niños de toda la guardería a pelar su propia fruta incluso desde la habitación del bebé”; “¿Qué pasa con las botellas? Las otras botellas de mi hijo solían gotear todo el tiempo, ese es el único tipo que no”, son algunos de los comentarios.