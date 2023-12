Niño con autismo cuestiona por qué los hombres no tienen fiestas de XV años: “Si es lo mismo”

¿Los varones no pueden tener ‘quinceañeros’? Esta es la duda que un niño con autismo le hizo a su mamá y que estalló en TikTok.

Niño cuestiona a su mamá por qué los hombres “no pueden tener” fiestas de 15 años

Alef (@alefmo) es una mujer que reside en Jalisco, México, madre de 3 hijos neurodiversos. En sus redes sociales, documenta el proceso de crianza de sus retoños y el día a día de su familia.

A principios de diciembre, colgó en su cuenta de TikTok un video de más de 3 minutos sobre una conversación que tuvo con su primogénito, Máximo: el niño, que está dentro del espectro de los trastornos autistas, preguntó “por qué solo las mujeres tienen fiesta de quinceañera, pero no los hombres, si es lo mismo”.

“O sea, ¿hay una diferencia (entre) yo y mi hermana Majo? Tal vez el aparato reproductivo o pensamientos, aunque aún seguimos siendo humanos. ¿Por qué las mujeres siempre tienen fiesta quinceañera, porque yo nunca he escuchado de una fiesta de quinceañero para hombres?”, reiteró.



Entonces, su mamá le explicó que sí hay varones que hacen estas celebraciones y hasta le comentó de un conocido que realizó una.

A su vez, Alef le preguntó a Máximo si le gustaría tener una fiesta de 15 años, llegado su momento, a lo que él respondió que no le veía el sentido a “gastar millones” cuando “tal vez los invitados solo van por la comida”. Esto, especialmente al tomar en cuenta todos los costos alrededor del festejo. En todo caso, el niño consideró que prefereriría que su familia le comprara “una consola”.

Una vez más, la madre le puso el ejemplo de un conocido varón que, en vez de tener una fiesta de 15 años, recibió una consola de videojuegos y una “computadora gamer” como regalos.

Internet responde a niño que no entiende por qué no hay ‘quinceañeros’

El video de la ‘Mamá Pingüino’, como se hace llamar Alef en redes sociales, se viralizó en TikTok, donde alcanzó más de 670 mil reproducciones, más de 20 mil ‘likes’ y miles de comentarios. A través de estos, usuarios de la plataforma le dieron respuesta a la pregunta de Máximo:

“Históricamente se hacía la fiesta de XV años a las niñas porque era la edad para casarse y los chambelanes eran los pretendientes”, “Explícale que el objetivo era presentar a las jovencitas (ante la sociedad) para dar a entender que ya eran casaderas y por eso no se hacen a los varones”, le mandaron decir.



El video también llegó a muchos hombres, quienes aseguraron que sí gozaron de sus ‘quinceañeros’ o que han asistido a celebraciones de este tipo para varones:

“A mí (un hombre) sí me hicieron fiesta de XV años, estuvo buena la pachanga. Hasta vals bailé”, “Aunque no me lo crean yo (un hombre) sí tuve mi fiesta de 15 años”, “Yo sí he ido a varias fiestas de varones”, “Mis primos y yo sí tuvimos”.



Otros tantos internautas señalaron que los prejuicios de género están presentes en ese y otros ámbitos de la vida:

“Yo me preguntaba lo mismo, pero con los quehaceres de la casa: ¿por qué mi hermano no hace el aseo, lava, plancha, hace la comida, pone la mesa, etc.?”, “El problema es que por prejuicios sociales y miedo a ser juzgados, los chicos no quieren una fiesta similar”, fueron algunos de sus comentarios.



Por último, muchos aplaudieron que el pequeño hiciera esas observaciones a tan corta edad:

“Qué niño tan inteligente, me hizo cuestionar lo mismo”, “Excelente manera de cuestionar y crear su propio criterio”.



Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te parecieron los cuestionamientos de Máximo?