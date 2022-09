Quinceañero maravilló a TikTok con su fiesta: tuvo último juguete, 'chambelanas' y más

Las fiestas de XV años son una tradición en la cultura latina, por ello hay quienes no se quedan con las ganas de celebrar una sin importar que sean varones. Así pasó con un ‘influencer’ que a sus treinta años festejó su cumpleaños con la temática de quinceañera o con un usuario de TikTok identificado como José Chávez.

Joven celebra su fiesta de XV años como un quinceañero tradicional

José de Jesús Chávez compartió en su perfil de TikTok (@jose_chz07) los preparativos para su fiesta de XV años, a través de un videoclip que ya cuenta con más de tres millones de reproducciones y miles de likes.

En dicha grabación, muestra que tuvo una corte de damas de honor, en lugar de chambelanes; además, esas chicas lucieron a juego un vestido azul rey con cola y mangas caídas.

Las decoraciones no podían faltar y el joven quinceañero eligió como centro de mesa una exótica pecera con una vela flotando sobre un pez vela. También hubo arreglos florales en tonalidades blancas y manteles azules para dar un toque de contraste a la ambientación del salón de eventos.

En cuanto a las invitaciones, la temática central fue la de un príncipe; mientras que la vestimenta del chico fue un traje sastre color gris con detalles en azul para combinar con su corte de honor. Lo más curioso fue que, durante la ceremonia religiosa, compartió misa con otros quinceañeros que se animaron a romper estereotipos y celebraron sus XV años con un gran festejo.

José de Jesús igualmente tuvo una sesión fotográfica, vals familiar y la tradicional entrega del último juguete, un gran oso de peluche que su mamá compró un día antes de la fiesta.

Tras ver el video, más de un internauta quedó maravillado con la celebración, por lo que se pueden leer comentarios positivos como los siguientes en la publicación:

“Primera vez viendo un 15 años de un caballero tan guapo y con tanta elegancia, me encantó”, “Yo quisiera algo así, pero donde vivo está mal visto que a un hombre le celebren los XV años”, “Felicidades, a mí me hubiera encantado tener una fiesta de quinceañero, pero nunca tuve el valor de pedirlo. Me alegra ver que otro cumplió el sueño que yo no pude”, “Ojalá así fueran los XV de todos los chicos, porque todo luce muy bonito”, “Me has dado ideas para los 15 años de mi hijo” o “Que bonito que disfrutaste tu fiesta, celebra a tu gusto porque vida solo hay una”.



José de Jesús Chávez aprovechó la sección de comentarios y aclaró que celebrar una gran fiesta fue una petición personal. Aunado a ello, sus papás aprovecharon el evento para conmemorar los 12 años de su hermano menor, así que se trató de un festejo compartido muy especial.

¿Ya habías visto a algún quinceañero celebrar una tradicional fiesta de XV años? Cuéntanos en los comentarios qué te parece esta iniciativa.