Mujer trans celebró sus 30 años como quinceañera e impactó a TikTok con su vals: "Y soporten"

Los videos virales de XV años han mostrado a los internautas a todo tipo de festejados, como el hombre de 30 años que celebró como una quinceañera tradicional e incluso a una mujer de 50 años quien presentó un vals con “chambelanas” ante sus invitados.

De esta forma buscan romper con los estereotipos y prejuicios sobre el género y la edad, a fin de disfrutar el folclore que rodea la celebración latina, aunque no se trate de jovencitas a punto de cumplir 15 años.

Con 30 años, mujer trans celebró su fiesta de XV años: su video se hizo viral

Quien no se quedó con las ganas de disfrutar una fiesta de 15 años fue la usuaria de TikTok identificada como Aglae Campos, una mujer trans que se dedica a dar clases de baile. Ella compartió con sus seguidores los detalles de su preparación para el evento y hasta el video de su vals con temática de Wednesday Addams (personaje conocido como Merlina en Latinoamérica).



Aglae se hizo cargo de su propia coreografía gracias a sus conocimientos en danza y estuvo acompañada por cuatro chambelanes que bailaron al ritmo de ‘Bloody Mary’, canción que Lady Gaga lanzó en 2011 como parte de su álbum ‘Born this way’.

Fue así como la cumpleañera recreó la icónica coreografía de Wednesday Addams, a pesar de no ser la canción que originalmente bailó el personaje en la serie de Netflix, pues en dicha escena se escucha ‘Goo Goo Muck ’ (1981) de la banda punk The Cramps (la cual contiene un 'spoiler' sutil sobre la verdadera identidad del monstruo que aterraba a los alumnos de Nevermore y a los habitantes de Jericho).

Así reaccionó TikTok a la fiesta de Aglae Campos

En el video viral de Aglae se puede ver que el gimnasio donde suele dar sus clases de baile fue decorado con globos y telas en color negro y dorado para el festejo. También se aprecia a sus amigos y familiares aplaudiendo durante su presentación, la cual fue igualmente elogiada por los internautas.

“Muchas felicidades, yo sé la emoción que se siente porque también celebré como quinceañera mis 30 años”, “Cuando somos felices pasan cosas increíbles, felicidades”, “Súper, qué gran coreografía”, “Lo que importa es que lo disfrutó y bailó con toda la actitud”, “Yo no estoy soportando, no me hicieron fiesta de XV años y sigue siendo mi sueño frustrado”, “Qué padre que disfrute la vida, todos merecemos hacer realidad nuestros sueños y antojos”.

Desafortunadamente, la treintañera recibió un par de opiniones negativas en la sección de comentarios, las cuales respondió con elegancia y educación de la siguiente forma:



Si bien la fiesta de quince años es una celebración que tiene origen en las culturas precolombinas (Maya y Azteca principalmente) para indicar la entrada a la edad adulta de una joven. Hoy en día la tradición sufrió algunos cambios, pero no por ello perdió la esencia que la caracteriza, pues el baile de un vals, el regalo de un último juguete, el cambio de zapatillas y hasta el uso de un vaporoso vestido siguen siendo elementos muy presentes. ¿Tú qué opinas al respecto?

