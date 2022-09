Influencer mexicano celebra fiesta de XV años a sus 30: usó vestido y bailó un increíble vals

Un Tal Fredo es un influencer mexicano que no solo se dedica a la creación de contenido, también es organizador de bodas y dueño de una agencia de marketing. Por ello, aprovechó sus conocimientos en el mundo de los eventos para celebrar su fiesta de 30 años al puro estilo de unos XV años tradicionales.

El color rosa predominó en la paleta de colores, el vestido fue un vaporoso diseño con pedrería y los chambelanes fueron sus mejores amigos (quienes no lo opacaron como ocurrió con una quinceañera viral en TikTok).

Con 30 años, influencer celebró su fiesta de XV años: sus videos se hicieron virales

El evento se llevó a cabo en el salón Caoba, ubicado en la ciudad mexicana de Monterrey, Nuevo León; ahí, asistieron familiares, amigos y hasta el novio del influencer; quien fungió como uno de sus chambelanes.

A través de su cuenta de Instagram, Un Tal Fredo comentó que celebrar sus XV años era un sueño que tenía de pequeño, pero los prejuicios lo detuvieron hasta ahora que su autoestima es más alta:

“Esto es por mi yo de 15 que nunca se atrevió a ser él mismo, que tuvo miedo y que se hizo chiquito por encajar. Hoy a mis 30 años soy un hombre feliz, completo, pleno, seguro de sí mismo, auténtico y quien se ama por quien es”, escribió Un Tal Fredo en su publicación de Instagram el 4 de septiembre de 2022.



De inmediato, muchos seguidores aplaudieron la iniciativa del hombre y hasta le señalaron que de esa forma pudo costear la fiesta de sus sueños, pues la celebración contó con iluminaciones neón color rosa, una máquina de garra y hasta un fondo para tomarse fotos inspirado en una revista de moda.

Un Tal Fredo tuvo increíbles shows de baile en su fiesta de XV años

El hombre se encargó de inaugurar la pista de baile con varias coreografías, desde el tradicional vals musicalizado por el tema ‘Quinceañera' (1986) de Thalía, hasta canciones más modernas como ‘Titi me preguntó’ (2022) de Bad Bunny; sus pasos cautivaron a los internautas, quienes no dejaron de alabarlo en la sección de comentarios:

“Eso no es un vals, es una obra maestra”, “Eres la quinceañera que he visto disfrutar más el baile de música moderna en toda mi vida”, “No es vals, es disfrutar la vida”, “Se nota bastante tu felicidad, tuviste los XV de tus sueños”, “Cuando tienes un sueño no cumplido y cuando ya te lo puedes hacer tu mismo realidad se nota, simplemente espectacular” o “Que eventazo, todo el estrés y la espera valió la pena”.

Posteriormente, los XV años fueron amenizados por un ‘show’ Drag Queen encabezado por una imitadora de Jenni Rivera que cantó junto a los invitados los mayores éxitos de ‘La Diva de la Banda’:



También apareció la Drag Queen y amiga de de Fredo: Wuawuiis, junto a la que se caracterizó para seguir con la fiesta:

