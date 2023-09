Mujer gastó 3 mil dólares en vestido de novia personalizado y se arrepintió:"Lloré hasta morir"

Las bodas se caracterizan por ser eventos llenos de gastos, pero en los últimos años las novias han optado por ahorrar más y dejar el lujo de lado.

Mujer compra vestido de boda personalizado y termina en lágrimas porque no le gustó

No obstante, hay algunas que opinan todo lo contrario y deciden 'tirar la casa por la ventana' gastando miles de dólares para tener su vestido ideal como fue el caso de Naadia Aron, una joven que recurrió a una casa de diseño para obtener una prenda personalizada.

Ella deseaba que su idea del vestido perfecto quedara plasmada en un bello outfit, pero jamás esperó que terminaría siendo un desastre.

De acuerdo a una 'story time' que subió en su perfil @naadiasweet, el trato estaba hecho y al proporcionar su idea para su outfit el plan marchaba a la perfección; sin embargo, todo cambió cuando vio el primer adelanto porque no se parecía en nada a lo que había imaginado, con lo cual no pudo evitar llorar.

"Recogí mi vestido de novia y supe que había muchas posibilidades de que me gustara porque vi un adelanto de cómo se vería el vestido. No me gustó el adelanto, pero en mi cabeza, después de hablar con la gente, sentí que podía modificarlo, estaría bien, genial, grandioso" fue parte de su discurso.



En una selfie mostró la prenda la cual era strapless con una falda larga, capa superpuesta en color nude y detalles de encaje blanco.

Poco tiempo después, confirmó que fue el "peor error", debido a que tuvo que pagar 3 mil dólares por una prenda que no le gustó en lo absoluto.

"Recogí mi vestido de novia y supe que había muchas posibilidades de que me gustara porque vi un adelanto de cómo se vería el vestido. No me gusta, pero en mi cabeza, después de hablar con la gente, sentí que podía modificarlo, estaría bien, genial, grandioso. No era. Acabo de pagar el resto de un saldo de $700 por un vestido que nunca usaré.



A pesar de que se imaginó portándolo en su despedida de soltera para hacer valer el gasto, eso tampoco funcionó porque terminó de "odiandolo", de acuerdo a sus propias palabras.

El material obtuvo más de 100 mil vistas y mayoritariamente mujeres de todo el mundo expresaron que ellas hubieran hecho lo mismo de descartar el vestido "mal hecho".

"No, qué horror, lo siento mucho", "Pues si no me gusta algo no me lo pongo", "Dinero tirado a la basura", "Lo siento mucho, sí fue bastante dinero", "Nuevo miedo desbloqueado", "Ok no pensé que era tan malo hasta que lo vi", "No pensé que sería tan malo" o "Te doy la razón no está bonito y además está mal hecho" o "Qué locura que hagan esto", "Sí, yo también habría llorado porque parece un mantel jajaja",



Los usuarios le recomendaron vender el vestido por redes sociales para deshacerse de él más rápido y tratar de recuperar algo de dinero, lo cual consideró hacer en el futuro.

Por último, Naadia Aron terminó por comprar otro dinero por una cantidad mucho menor y así poder caminar hacia el altar sin avergonzarse de su vestido.

¿Tú que hubieras hecho en su lugar? No olvides decirnos en los comentarios.

Te podría gustar: