Una mujer se ganó la lotería, pero se dio cuenta hasta que revisó su correo spam: su historia

No existen muchas probabilidaes para ganarse la lotería y más cuando se trata de un premio que involucre millones de dólares; sin embargo, esta mujer consiguió lo que pocos pueden presumir, aunque por poco y pierde el lujoso premio.

Se trata de la estadounidense Laura Spears, quien a principios de año ganó 3 millones de dólares gracias al sorteo Mega Millions de la Lotería de Michigan.

La mujer s

e enteró de su premio porque revisó su correo spam

Laura logró acertar cinco bolas blancas en la lotería que se llevó a cabo el 31 de diciembre de 2021. El premio consistía en un millón de dólares, pero este terminó por multiplicarse y llegar a tres millones.

La afortunada triunfadora reveló al portal Michigan Lottery Connect su historia, la cual comenzó tras comprar un boleto de tres dólares en línea mediante la página de MichiganLottery.com.

"Vi un anuncio en Facebook de que el bote de Mega Millions estaba subiendo bastante, así que me metí en mi cuenta y compré un boleto. Unos días más tarde, estaba buscando un correo electrónico perdido de alguien, así que revisé la carpeta de spam en mi cuenta de correo electrónico. Fue entonces cuando vi un correo electrónico de la Lotería diciendo que había ganado un premio. No podía creer lo que estaba leyendo, así que me conecté a mi cuenta de la Lotería para confirmar el mensaje del correo electrónico. Todavía me resulta impactante que realmente haya ganado 3 millones de dólares".



Spears posiblemente nunca se hubiera enterado de que era la ganadora, de no haber revisado su bandeja de spam. Después de esto, configuró su correo en caso de que vuelva a recibir un mail de la lotería de Michigan.

""Definitivamente he añadido la Lotería de Michigan a mi lista de remitentes seguros por si alguna vez tengo la suerte de recibir otro correo electrónico sobre un premio enorme".



El instagram oficial de Michigan Lottery publicó la fotografía de la mujer recibiendo el premio el 20 de enero. La historia sobre su hazaña se hizo viral y en la sección de comentarios, además de felicitarla, los usuarios remarcaron que en adelante cuando participen en la lotería revisarán su correo spam sin duda.

¿Qué hará con el dinero?

Laura Spears confesó que las ganancias recibidas las utilizará para retirarse de su trabajo antes de lo pensado y también, compartirlas con su familia, aunque no especificó cómo exactamente.