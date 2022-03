Le regaló a su esposo un “kit para conocer sus ancestros”: se llevaron una terrible sorpresa

Con una simple muestra de tu saliva, las empresas que venden los ‘kits’ de ADN por Internet pueden saber de dónde vienes.

Ya sea para conocer tus riesgos de salud o para descubrir quiénes eran tus ancestros y así desentrañar algunos misterios de tu pasado.

Una prueba de ADN podría terminar con un matrimonio

De acuerdo a una carta escrita al podcast ‘Dear Prudence de Slate’, una mujer contó su increíble historia de manera anónima.

En ella relató que sorprendió a su esposo para que éste supiera quiénes eran sus ancestros y conocer sus orígenes, pero ambos se llevaron una mala noticia.

Todo comenzó cuando ordenaron por línea el rastreo para ancestros; al realizar la prueba que consta en tomar saliva con un hisopo de la mejilla, enviaron la muestra y recibieron los resultados de ADN, el cual decía que eran primos.

“Mi esposo y yo crecimos en el mismo pueblito; tenemos un hijo de tres años; como regalo de cumpleaños, compré un Ancestry Kit para ambos y desearía jamás haber tenido la idea. Cuando llegaron los resultados, nos enteramos de que somos primos primeros por el lado paterno”, dijo la mujer.

El resultado puso a prueba su matrimonio

Lo que parecía ser sólo un juego y un regalo de cumpleaños, resultó un problema, pues comenzaron a tener problemas como pareja.

“Las noticias me perturbaron y le hizo jirones la vida de mi marido. Sus padres han estado casados por treinta años y él considera una santa a su madre. Creo que mi suegra pudo haber tenido una aventura con algún tío mío y el producto de ese romance sea mi esposo, no tengo prueba. No quiere hablar conmigo del asunto, estamos durmiendo en cuartos separados”, dijo la esposa.



Debido a la infidelidad de hace más de 30 años como asegura el ‘podcast’ ha hecho que la pareja anónima se encuentre pasando por problemas que también afectan a su hijo de tres años.

“El ambiente extraño que impera cuando trato con mi marido empieza a afectar a nuestro hijito. Yo pensaba que todos mis tíos estaban felizmente casados (pero ahora no estoy tan segura); este secreto está envenenando mi matrimonio y me atemoriza que vaya a destrozar al resto de nuestra familia”, finalizó.



El productor del programa, Daniel Mallory Ortberg y el presentador invitado Connor Goldsmith, intentaron ofrecer orientación sobre cómo lidiar con esta extraña circunstancia.

“Ustedes son primos. No son hermanos. No creciste pensando en ti mismo relacionado. Hay muchos lugares en todo el mundo donde las personas se casan con sus primos hermanos y no se considera tan extraño”, dijo Goldsmith.