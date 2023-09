9 escenas de telenovela que nos aprendimos de memoria y hasta las imitábamos: "¡Maldita lisiada!"

Sabemos que ser Mía Colucci es de lo más difícil, pero algunos de sus problemas no suenan tan terribles para el resto de los mortales. Ya quisiéramos muchos que nuestro papá nos llevara a París por nuestro cumpleaños, a pesar de que eso significara estar lejos de nuestro novio. Aunque no se ha vuelto realidad, no nos ha quitado la oportunidad de recrear el momento, con una mezcla de lágrimas y risas.