“¿Te refieres a Magaly Chávez?”: El nuevo trend para hablar de los ex que comenzó Alfredo Adame

En TikTok, el audio de la entrevista que dio Alfredo Adame a Luisito Rey se ha hecho viral, siendo retomado por varios usuarios para hacer chistes.

Liliana Carmona.
¿Has entrado a TikTok y te han aparecido videos donde mencionan a una mujer llamada Magaly Chávez? Alfredo Adame se volvió tendencia gracias a las declaraciones que dio en una entrevista y te explicamos cómo se originó la frase: “¿Te refieres a Magaly Chávez?”.

Alfredo Adame menciona a su exnovia Magaly Chávez en entrevista y se vuelve viral
Alfredo Adame menciona a su exnovia Magaly Chávez en entrevista y se vuelve viral
Imagen Instagram @magaly_chavezoficial/Youtube Luisito Rey/Toei Animation

El origen de la frase ‘¿Te refieres a Magaly Chávez?’

El 11 diciembre de 2023, el youtuber Luisito Rey entrevistó a Alfredo Adame, donde el actor compartió anécdotas sobre el inicio de su carrera modelando ropa interior, sus escenas candentes en las telenovelas y sus papeles de villano.

En un momento de la entrevista, Adame mencionó el nombre de su exnovia, Magaly Chávez, quien interpuso una orden de restricción que le prohíbe incluso hablar de ella en público, algo que el ahora DJ no cumplió.

Luisito Rey hizo un repaso de los ‘villanos’ que ha tenido Alfredo Adame en su vida, espacio que utilizó el conductor para decir cosas desagradables sobre ellos. Tras mencionar a una estrella conocida de la televisión, Alfredo Adame pide que le cambien el tema y es ahí cuando mencionan a Goku, personaje de Dragon Ball Z, momento que aprovechó para hablar mal de una de sus exnovias.

“¿Goku? ¿Te refieres a Magaly Chávez? (...) No, no tengo ni idea, ni veía esas caricaturas”, respondió.

Adame y Magaly Chávez sostuvieron un breve romance por un par de meses, pero terminaron mal y los señalamientos de ambas partes no se han hecho esperar.

‘¿Te refieres a Magaly Chávez?’, el nuevo trend que inunda las redes sociales

Aunque la entrevista fue el año pasado, recientemente cobró fuerza en redes sociales, ya que los internautas aprovecharon la supuesta ‘confusión’ de Alfredo Adame para crear memes y videos para TikTok donde intentan cambiar la conversación con una frase que no tiene sentido, mencionar su expareja en todo momento o a alguien que les gusta.

“Yo tratando de meter a la conversación lo que juré que ya había superado”, fue lo que escribió la usuaria @iamjustyas para su video.
@iamjustyas

Te refieres a Magaly chavez? #parati #fyp #trending

♬ sonido original - Mauricio Olvera

Mientras que otra chica simuló estar en una entrevista donde le piden su título universitario, usando al final la frase de Adame.

@comelycarito

Te refieres a Magaly Chávez? #parati

♬ sonido original - comelycarito


Y otra usuaria realizó un video para revelar que su exnovio aún no la ha superado, llamándose a ella misma Magaly y a su expareja Adame.

@montsedealba_

Te refieres a Magaly Chavez??? #magalychavez #alfredoadame #inolvidable #trend #humor #contenido #viral #fyp

♬ Ya No Estoy Dolido - Adrian L Santos


¡Incluso el trend ya tiene su propia canción!

@cesareaa

Soporta magaly ! Nuevo trend 👏#nuevotrend #soportamagaly #weramaquiloca

♬ Soporta Magaly Cesareaa - Cesar EAA


No olvides compartir tu opinión sobre esta nota en la sección de comentarios.


