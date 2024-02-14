¿‘Madame Web’ tiene escenas post-créditos? Entérate para decidir si quedarte sentado en el cine

Video ¿Quiénes son los Spider-Man que salen en 'Spider-Man Across the Spider Verse'? Te los explicamos

‘Madame Web’ ya llegó a los cines y está dando mucho de qué hablar. Una de las preguntas que de manera instantánea han hecho los fans tiene que ver con escenas post-créditos: ¿la película cuenta con ellas o no? Te lo revelamos sin riesgo alguno de ‘spoilers’.

¿La película ‘Madame Web’ tiene escenas post-créditos?

Las escenas post-créditos se ya se han vuelto casi una tradición en las películas de superhéroes, por lo que no es de extrañar que con cada estreno de una cinta de Marvel surja la pregunta.

Sin embargo, en el caso del filme protagonizado por Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced y Celeste O'Connor la respuesta es un simple y rotundo no.

Es decir, no tienes que quedarte en tu asiento después de la última toma. De hecho, es muy probable que el personal de la sala de cine te pida que te vayas si lo haces.

Vale la pena resaltar que esta es la primera película del Universo de Spider-Man que no cuenta con un vistazo extra al final, aunque no la primera de Marvel en hacerlo.

Los motivos por los que ‘Madame Web’ no tiene una escena post-créditos no han sido revelados por las productoras, pero no son difíciles de imaginar.

Por un lado, otras cintas de Spider-Man no han logrado conectar con éxito esos momentos al final de las películas con sus siguientes entregas.

Por otro, hay que recordar que no se tiene certeza sobre el futuro del multiverso de los superhéroes de Sony, así que es probable que las productoras se ahorraran futuros problemas al cortar con la tradición.

La calificación y crítica de ‘Madame Web’ en ‘Rotten Tomatoes’

Lamentablemente, los primeros comentarios sobre la película no han sido del todo favorables. Los especialistas en cine la han calificado de “un desastre vergonzoso”, además de descalificar la actuación y hasta los diálogos.

En ‘Rotten Tomatoes’, sitio web especializado en crítica de cine, la situación no ha sido mejor. Los expertos de la página le dieron una calificación de apenas el 17 por ciento de aprobación (de un máximo de 100), mientras que la audiencia en general, un 60 por ciento.

Las primeras predicciones de ganancias tampoco son alentadoras. De acuerdo con ‘The Hollywood Reporter’, se estima que en su primera semana en taquilla, ‘Madame Web’ recaude entre 22 y 25 millones de dólares en Estados Unidos. En contraste, la película tuvo un costo de producción de 80 millones de dólares, sin incluir su promoción.

El estreno de ‘Madame Web’ se enmarca, además en la mala racha que han tenido las películas de superhéroes, especialmente de Marvel, que parecen haber caído de la gracia del público.