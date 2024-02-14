Críticos destrozan ‘Madame Web’ y aseguran que es "la peor película de superhéroes": "Un desastre"

Video Latinos que arrasaron en Hollywood y cambiaron la historia del cine: son superhéroes de Marvel y DC

Este 14 de febrero es el pre-estreno en México de ‘Madame Web’, la nueva película del universo cinematográfico de Spider-Man de Sony Pictures. Lo que parecía una cinta innovadora y con un gran elenco, se ha convertido en tendencia debido a las malas críticas que ha recibido.

A los críticos de cine no les agradó 'Madame Web' y comparten su opinión en redes sociales Imagen Sony Pictures

¿Qué dice la crítica sobre ‘Madame Web’, película protagonizada por Dakota Johnson y Sydney Sweeney?

Previo al estreno en cines, la prensa internacional tiene la oportunidad de ver primero la cinta, cuyas reseñas no fueron nada favorables para este proyecto protagonizado por Dakota Johnson.

El portal The Hollywood Reporter compartió que la película tiene un guión ‘mecánico’ y forzado, mientras que USA Today dijo que este proyecto dirigido por S.J. Clarkson era la peor película de superhéroes desde ‘Morbius’, cinta de Sony Pictures protagonizada por Jared Leto.

“Es un desastre vergonzoso, lleno de diálogos atroces, una edición incómoda y estructura risible”, dijo 3C Films.



La revista The Rolling Stone compartió que ‘Madame Web’ es mucho peor que su campaña de promoción, ya que muchos fanáticos de los superhéroes de Marvel se quejaba que el estudio no la había anunciado como otros de sus proyectos.

"Ninguna decisión parece sensata. Ninguna actuación está en sincronía con el material. Ninguna lectura de una sola línea se siente como si de alguna manera no hubiera sido mágicamente ajustada automáticamente para restar emoción y/o inflexión”, expresó.



Otros medios, como The Daily Beast, destacaron que la película está llena de malos diálogos pronunciados por actores talentosos, incluso advierten que el universo cinematográfico de Spider-Man podría acabar debido a este filme.

"Los personajes simplemente se quedan quietos e intercambian diálogos superficiales en lugares insípidos", añadió IndieWire.



IGN compartió que ‘Madame Web’ ofrece un resultado confuso, además de que fracasa la película por sí sola y como parte de una franquicia, además de reiterar lo que otros medios reportan de sus débiles diálogos.

The #MadameWeb crew at the premiere in Los Angeles. 🖤🕸️ pic.twitter.com/JXXlRLeKNJ — Madame Web (@MadameWeb) February 13, 2024



Habrá que esperar hasta la próxima semana para saber si las malas críticas hundirán a ‘Madame Web’ en taquilla o será del agrado de los fanáticos del cine de superhéroes, quienes están esperando este estreno desde hace varios años.

Dakota Johnson visita la CDMX para promocionar ‘Madame Web’

Previo a su pre-estreno en México este 14 de febrero, Dakota Johnson, acompañada de la directora S.J. Clarkson y el actor mexicano José María Yazpik, presentaron 'Madame Web' en la Ciudad de México.

La premier se realizó en una conocida plaza en la CDMX, donde Dakota platicó con la prensa y hasta presentó la película hablando en español, además de convivir con los fanáticos que llevaban horas esperándola.