Directora de ‘Madame Web’ explica el final de la película: ¿por qué se volvió tan polémico en redes?

Video ¿'Madame Web' es la peor película de superhéroes? Fans y críticos explican su opinión

La primera película de superhéroes del 2024 ha llegado a las salas de cine. ‘Madame Web’, que forma parte del Universo Cinematográfico de Spider-Man, desarrollada por Sony Pictures, se volvió tendencia por múltiples factores, uno de ellos fue la queja de los fanáticos por la falta de una escena en los créditos.

Dakota Johnson y Sydney Sweeney protagonizan 'Madame Web'

Fans de Marvel se quejan en redes porque no hay escena post-créditos de ‘Madame Web’

Como ya es usual en las películas de Marvel, en los créditos hay una escena que indica el futuro de dicho personaje, o cómo se conectará con algún otro producto de la franquicia, pero en ‘Madame Web’ no ocurrió así.

Muchos fanáticos del cine de superhéroes se sorprendieron al salir de la sala de cine cuando se percataron que no había ninguna secuencia al final. Fue tanto el alboroto que generó en redes que la directora de la cinta, J.S. Clarkson, explicó por qué tomó esa decisión.



En entrevista a ‘The Hollywood Reporter’, Clarkson compartió que la historia de origen que quería contar de ‘Madame Web’ quedó plasmada en la película, por lo que no se le hizo necesario agregar otra escena.

"Estaba tratando de contar una gran historia. Mi padre solía decir que, si tienes algo que contar, te levantas, lo sueltas y te callas. De manera que cuando llegué a los títulos de crédito, sentí que ya habíamos contado todo en la película. Ahora le toca al siguiente recoger el testigo", expresó.



De esta manera, el viaje de la heroína queda completamente independiente del resto de los personajes del estudio, además de que su historia ocurre en la década de los años 2000, por ello es que aún no tiene ninguna conexión con Spider-Man, Venom, Morbius o Kraven the hunter.

¿Dakota Johnson no verá ‘Madame Web’? Esto fue lo que dijo

Siguiendo el ejemplo de otras estrellas de Hollywood como Meryl Streep, Adam Driver, Emma Stone y Nicole Kidman, Dakota Johnson decidió no ver ninguna de sus películas por una poderosa razón.

La actriz compartió en entrevista a ‘MagicFM’ que no sabe cuándo verá ‘Madame Web’, pero no es únicamente con este filme, también lo hace con todos sus proyectos.

“Para mí, es una manera de no tener una crisis existencial. No ver mis películas es como cuidarme a mí misma”, explicó.

Sony's Madame Web debuted with an estimated $25.7M internationally. Estimated global total through Sunday stands at $49.1M.



Otra manera en la que Dakota Johnson cuida su salud mental es no leer lo que dicen de ella en redes sociales, incluso nunca ha escrito su nombre en Google.