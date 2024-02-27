¿Marvel le dice adiós a Kang? Toma drástica decisión y podría cambiar el título de 'Avengers 5'

Video 'The Marvels': la conexión entre Capitana Marvel y Kamala Khan y otros secretos

Marvel, entre los cambios que advirtió tras la crisis en la taquilla de sus más recientes estrenos, habría tomado una drástica decisión y cambiaría de nombre y hasta el rumbo de la historia para la próxima entrega de ‘Avengers’, prevista para 2026.

¿Marvel cambia el título de Avengers 5?

Para nadie es un secreto la picada a la que Marvel Studios se enfrentó tras el fracaso que representó en la taquilla los estrenos de producciones como ‘Madame Web’ o ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, razón por la que el estudio, liderado por Kevin Feige, ha puesto manos a la obra haciendo ajustes en sus cartas más fuertes que tiene para estrenar en los próximos años.

‘Avengers 5’ será una de las producciones que presentará uno de los ajustes más relevantes en el Universo cinematográfico de Marvel (MCU), y es que de acuerdo con The Hollywood Reporter, el estudio cambiará el nombre a la cinta.

La película que está agendada para ver la luz en 2026 dejaría de llamarse ‘Avengers: la dinastía de Kang’ (‘Avengers: The Kang Dynasty’), presuntamente con la intención de desvincular a como dé lugar a la producción del actor Jonathan Majors, quien daría vida al villano principal, ‘Kang El Conquistador’, de las próximas entregas.

Marvel cambiará el título de Avengers 5: no será más ‘Avengers: The Kang Dynasty’ Imagen Marvel Studios

El reporte indica que, los estudios habrían finiquitado su relación laboral con el actor luego de que a finales de marzo del año pasado fue encontrado culpable en un tribunal de Manhattan de agresión imprudente en tercer grado y acoso tras un incidente doméstico con quien fuera su pareja.

¿‘Avengers 5’ cambiará también su historia?

El medio especializado también señala en la película un cambio de rumbo en la historia minimizando la atención prevista en el villano; sin embargo, señalan, los ajustes en el guion habrían comenzado mucho antes de que Majors recibiera sentencia, y tendría razón en la poca rentabilidad que dejó ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’.

Pese al impacto que han causado los supuestos movimientos, hasta el momento Marvel Studios no ha hecho un anuncio oficial sobre los cambios en sus producciones, ni ha revelado, en caso de ser cierto, el nuevo nombre que su próxima entrega de ‘Vengadores’ llevará.

Marvel no ha confirmado el cambio ni revelado un nuevo título para la película prevista para 2026. Imagen IMDB