Marvel revela al cast de la nueva película de 'Los 4 fantásticos' y redes enloquecen por Pedro Pascal

¡La espera ha terminado! La Fase 6 del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) comenzará con ‘Los 4 Fantásticos’ y tras múltiples filtraciones, el estudio ha confirmado a los actores que interpretarán al Sr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y La Mole.

Pedro Pascal protagonizará la nueva película de 'Los 4 Fantásticos' del MCU Imagen Getty Images/20th Century Fox

Marvel Studios anuncia al elenco de ‘Los 4 Fantásticos’, película que formará parte del MCU

A través de los años, ‘Los 4 Fantásticos’ han tenido varias adaptaciones, tanto en televisión como en el cine. En 2005, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis e Ioan Gruffudd se convirtieron en los superhéroes, teniendo una secuela exitosa, siendo hasta 2015 que 20th Century Fox presentara una nueva versión con Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan y Jamie Bell que fue todo un fracaso en taquilla y con la prensa.



Después de que Disney adquiriera 20th Century Fox, hará uso de los personajes del estudio para incluirlos al MCU, comenzando con una aparición breve en la escena de los créditos de ‘The Marvels’ con algunos mutantes de ‘X-Men’ y la tercera película de ‘Deadpool’, que se estrena en julio de 2024, y ahora es el turno de ‘Los 4 Fantásticos’.

A través de las redes sociales, Marvel Studios confirmó al elenco de ‘Fantastic Four’, el cual ya se había rumorado desde hace meses, con una ilustración en el Día de San Valentín.

Tal y como varias fuentes lo habían revelado, será Pedro Pascal (‘Narcos’, 'The Mandalorian' y ‘The Last of Us’) quien interpreta a Mr. Fantástico, mientras que Vanessa Kirby (‘The Crown’ y ‘Misión Imposible’) será la Mujer Invisible.

El papel de la Mole, también conocida como ‘Thing’, quedó en manos de Ebon Moss-Bachrach’ (‘The Bear’ y ‘Hazme el favor’) y la Antorcha Humana será encarnada por Joseph Quinn (Eddie Munson en ‘Stranger Things 4’).

Por el momento se desconoce a qué villano se enfrentarán o algún detalle de la trama.

¿Cuándo se estrena la película de ‘Los 4 Fantásticos’?

Este filme debía llegar a la pantalla grande en noviembre de 2024, pero debido a la huelga de escritores, a la que se sumaron los actores de Hollywood, Marvel Studios tuvo que cambiar la fecha.

Tal y como lo indica el cartel que publicó Marvel Studios, la película de ‘Los 4 Fantásticos’ se estrenará en Estados Unidos el 25 de julio de 2025 y se espera que llegué a México unos días antes, como ha ocurrido con otros estrenos del estudio como ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ y ‘The Marvels’.

