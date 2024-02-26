¿Marvel quiere a Henry Cavill como el nuevo villano del MCU? Esto es lo que sabemos

Video ¡Tiembla, Henry Cavill! Joven mexicano podría destronarlo como "el rostro más guapo del mundo"

Marvel Studios no tuvo un buen 2023. Después del fracaso en taquilla de varias de sus películas, así como sus series en Disney+, parece que la nueva fase promete traer a grandes estrellas de Hollywood, como Henry Cavill.

Insider revela que Henry Cavill podría ser un villano del MCU; fans creen que podría ser Doctor Doom Imagen Getty Images/20th Century Fox/Marvel Studios

¿Henry Cavill será el nuevo villano de Marvel? Esto es lo que sabemos

De acuerdo con la información del insider MyTimeToShineHello, Henry Cavill habría aceptado un papel para Marvel Studios, lo cual ha emocionado a sus fans, quienes desean verlo en la pantalla grande en las películas de superhéroes.

Happy Monday guys 💞💋 pic.twitter.com/1QiFq9AQWj — daily henry cavill 🇧🇷 (@goldencavill) February 26, 2024



Aunque no se ha confirmado qué personaje interpretará, todos los rumores señalan que Cavill podría ser el villano ‘Doctor Doom’, el cual ha sido encarnado por Julian McMahon en la película de 2005 de ‘Los 4 fantásticos’ y por Toby Kebbell en la versión de 2015.

Tras el cameo que tuvo Cavill en ‘Black Adam’ en 2022, todo parecía indicar que Henry Cavill estaba de regreso como Superman, hasta que Warner Bros. decidió reiniciar tu universo de superhéroes y puso a cargo a James Gunn, quien eligió a un nuevo actor para interpretar a Clark Kent: David Corenswet.



Tras terminar su participación en ‘The Witcher’, ya que será Liam Hemsworth (‘Los Juegos del Hambre’) quien encarne ahora a Geralt de Rivia, Henry Cavill se prepara para la nueva versión de ‘Highlander’ y, tras años de rumores y especulaciones, podría ser que esta vez el actor sea parte del MCU.

¿Cuándo se estrena la nueva película de ‘Los 4 Fantásticos’?

El pasado 14 de febrero, tras varias filtraciones y rumores, Marvel Studios confirmó al elenco de la nueva versión de ‘Los 4 Fantásticos’ para el MCU, después de que Disney adquiriera los personajes tras la compra de 20th Century Fox.

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn serán el Sr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Mole y la Antorcha Humana respectivamente.

Happy Valentine's Day from Marvel's First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.



Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ie — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 14, 2024



Este filme tenía planeado su estreno para noviembre de 2024, pero debido a la huelga de escritores de Hollywood, a la que se sumaron los actores, Marvel Studios cambió su fecha de estreno al 25 de julio de 2025 en Estados Unidos. Se espera que en México llegué a la pantalla grande un par de días antes, tal y como ha pasado con otras películas del estudio.