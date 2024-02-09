¿Pedro Pascal protagonizará la nueva versión de ‘Los 4 Fantásticos'? Esto es lo que sabemos

Video Pedro Pascal, el hombre del momento no se considera un galán: "¿Por qué les gusta un viejo como yo?"

Tras protagonizar grandes proyectos como ‘The Mandalorian’ y ‘The Last of Us’, Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más solicitados en Hollywood, incluso podría protagonizar la nueva película de Marvel Studios, ‘Los 4 Fantásticos’.

Se rumora que Pedro Pascal podría protagonizar la nueva película de 'Los 4 fantásticos' Imagen Getty Images/20th Century Fox/Marvel Studios

¿Pedro Pascal será el protagonista de ‘Los 4 Fantásticos’? Esto es lo que sabemos

PUBLICIDAD

Desde que Disney compró 20th Century Fox, por años se ha especulado que los superhéroesque tenía el estudio pasaran a Marvel Studios, tal y como ocurrió en la película ‘The Marvels’, donde vimos a los X-Men en el MCU.

Una nueva versión de ‘Los 4 Fantásticos’ está en los planes del estudio y por meses se ha especulado quiénes interpretarán a los icónicos personajes, ya que los fanáticos ya tienen en la mira a sus favoritos.

Después de que John Krasinski apareciera como Reed Richards en ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’, muchos internautas pensaron que él se quedaría con el papel; sin embargo, parece que será Pedro Pascal quien interpretará a este superhéroe.



De acuerdo con el portal Pubity, la noticia se difundió a través del sindicado de SAG-AFTRA, ya que filtraron unos documentos donde mencionan los futuros proyectos del actor, donde aseguraban que Pedro Pascal protagonizaría ‘Los 4 Fantásticos’; aunque lamentablemente el post ya fue eliminado.

SAG-AFTRA has confirmed that Pedro Pascal will play Reed Richards in ‘Fantastic 4’ pic.twitter.com/nxAJArBCUX — Pubity (@pubity) February 7, 2024



Después de este escándalo, una cuenta de Instagram con el nombre de Matt Sharkman, director de la película, compartió en sus historias el post de Pubity, lo que muchos tomaron como una confirmación.

Aunque parezca que el director confirmó al primer integrante del elenco de la nueva película, recordemos que la cuenta de Instagram no está verificada y no la sigue Marvel Studios, o alguna otra estrella de Hollywood. Además, recordemos que esta clase de noticias las da el estudio mediante sus películas, conferencias o sitios especializados de cine, como Variety o The Hollywood Reporter.

PUBLICIDAD

Además de Pascal, en redes también se ha rumorado que Vanessa Kirby, a quien hemos visto en ‘The Crown’, ‘Misión Imposible, sentencia mortal parte 1’ y ‘Napoleón’ será Sue Storm, mientras que Ben Grimm, también conocido como La Mole, quedaría en manos de Ebon Moss-Bachrach, estrella de la serie ‘The Bear’.

¿Cuándo se estrena en cines la película ‘Los 4 Fantásticos’?

La película ‘Los 4 Fantásticos’ se estrenará en mayo 2025 y se espera que se revele pronto el elenco oficial, ya que en redes constantemente circulan fan-arts sobre el cast ideal para los fans.