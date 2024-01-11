La NASA planea invadir el sistema estelar vecino Próxima Centauri con una flota de naves: esto sabemos

Video Una profecía de Nostradamus tiene preocupada a la NASA: esto es lo que predijo para el 2023

La NASA continúa haciendo cosas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. El programa Innovative Advanced Concepts (NIAC), que pertenece a la misma organización, decidió financiar un ambicioso proyecto para tener acceso a la estrella más cercana al sistema solar.

NASA planea investigar el sistema estelar más cercano a la Tierra Imagen Getty Images

NASA planea invadir un sistema estelar con una flota de naves

PUBLICIDAD

La idea de la NASA es mandar miles de enjambres espaciales a Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, que se encuentra a 4,254 años de la Tierra.

Estas sondas espaciales tienen un sistema de propulsión láser que podría acortar el viaje y alcanzar su objetivo antes de que termine este siglo.

Marshall Eubanks, líder del proyecto y científico jefe de la empresa californiana Space Initiatives, compartió a Universe Today que es probable que estas sondas sean la única tecnología capaz de alcanzar a la estrella en el menor tiempo posible.

“Suponemos que a mediados de siglo dispondremos de un rayo láser lo bastante potente (aproximadamente 100 GW) como para impulsar unos gramos a velocidad relativista [cercana a la velocidad de la luz], de velas láser lo bastante robustas para sobrevivir al lanzamiento y de cubos de luz terrestres (~1 km2) lo bastante grandes para captar nuestras señales ópticas”, señaló.



El propulsor láser que se utilizará funciona al revés que los motores químicos actuales. Recordemos que los motores tradicionales expulsan gases por la parte de la trasera, consiguen el impulso necesario para que el vehículo se mueva hacia adelante, por lo que se invirtió el ciclo para esta misión, según explicó Eubanks.

¿La misión es para buscar estrellas o vida en otros planetas?

Viajar en el espacio implica tres elementos fundamentales: distancia, energía y velocidad. El récord de mayor distancia jamás recorrida por una nave espacial lo tiene la sonda espacial Voyager 1, que en 46 años de viaje se encuentra a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra.

El propulsor que propuso Eubanks no podría llevar a una nave como la Voyager 1, por ello se pensó en sondas más pequeñas.

"Hacer rebotar fotones en una vela láser resuelve así el problema de la velocidad. Pero el problema es que un fotón no tiene mucho impulso, así que necesitamos muchos. Y dada la potencia de la que probablemente dispondremos, incluso dentro de un par de décadas, el empuje será débil, por lo que la masa de la sonda tiene que ser muy pequeña: gramos, no toneladas”, explicó.



De conseguir los materiales necesarios, la misión que propone Eubanks podrá realizarse durante el tercer cuarto de este siglo, ya que financiar un proyecto de esta magnitud tiene su riesgo y se necesitan de múltiples pruebas, ya que no solo están buscando llegar a la estrella.

Estás viendo más de 45.000 galaxias.



Esta imagen es parte del Sondeo Avanzado Extragaláctico Profundo con @NASAWebb (JADES), un programa científico que está revolucionando lo que sabemos sobre las galaxias en los inicios del universo: https://t.co/cDSwLSiv0B pic.twitter.com/kBzxMyxb1O — NASA en español (@NASA_es) June 5, 2023

"Queremos buscar indicios de biología e incluso de tecnología, por lo que sería bueno acercar mucho las sondas al planeta, para obtener buenas imágenes y espectrometría de la superficie y la atmósfera (...) Si enviamos un grupo de sondas, al menos unas pocas se acercarán al planeta y obtendremos la visión de cerca que deseamos".



¿Crees que exista vida en otros planetas? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.