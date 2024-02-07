‘Los Simpson’ ‘predijeron’ los lentes de realidad virtual de Apple: el episodio tiene un final alarmante

Video Series y películas que hicieron impactantes predicciones sobre el futuro: Los Simpson no son los únicos

‘Los Simpson’ parecen estar adelantados a su época, pues en más de una ocasión se les ha atribuido la ‘predicción’ de importantes eventos. El más reciente parece ser el lanzamiento y uso de los Vision Pro, lentes de realidad virtual que Apple lanzó a principios de febrero y que ya están causando revuelo.

‘Los Simpson’ 'predijeron' el uso de los Apple Vision Pro, según Internet

El pasado 2 de febrero, Apple sacó a la venta uno de sus dispositivos más novedosos: los Vision Pro. Se trata de un visor de realidad virtual que se controla con los ojos y manos y que apuesta por llevar la tecnología al ambiente que nos rodea.

Al ponerlos se ven los alrededores (no los reales, sino lo que captan múltiples cámaras integradas) y, al mismo tiempo, se puede acceder a aplicaciones como navegadores de Internet, galería de fotos, reproductores de video, reloj, entre tantos.

Pese a que el costo de los Apple Vision Pro es de 3 mil 499 dólares (casi 60 mil pesos mexicanos), en sus primeros días en el mercado causaron un gran furor.

Las redes sociales, por ejemplo, se inundaron de videos de personas probándolos en sus hogares o en la vía pública.

En algunos casos, los utilizaban en situaciones un tanto peligrosas, como a la hora de cruzar la calle o hasta manejando.



En redes sociales, muchos recordaron que esta no es la primera vez que se retrata tal frenesí por un visor de realidad virtual. En específico, señalaron que en 2016, ‘Los Simpson’ mostraron una escena parecida.

En el episodio ‘Friends and Family’, de la 28 temporada de la caricatura, Mr. Burns recurre a esta tecnología para imaginar cómo sería como padre de familia, tras lo cual se convence de contratar a Marge, Bart, Lisa y Maggie como su esposa e hijos.

Al final del capítulo, el magnate los echa de su casa y ellos vuelven a la dinámica familiar con Homero, pero, se muestra que “unos cuantos años después” el uso de los lentes de realidad virtual se ha masificado.

Con el estilo satírico de Matt Groening, creador de los personajes amarillos, se muestra que los habitantes de Springfield están ensimismados en las vidas que imaginan que llevan. Esto llega a tal punto que no pueden ver lo que está frente a ellos y chocan contra postes de la calle o caen en alcantarillas.



Múltiples usuarios de redes sociales reaccionaron a la ‘predicción’ de ‘Los Simpson’ de los Apple Vision Pro con mensajes como:

“Realmente lo hicieron de nuevo”, “Creí que estaban exagerando, pero hasta se ven iguales los lentes”, “Sí lo predijeron, pero para ese entonces ya había varios lanzamientos de lentes de realidad virtual”, “Después de tantas predicciones, ya no me sorprende” o “Incluso tienen el mismo cable”.

¿Por qué ‘Los Simpson’ han ‘predicho’ tantos eventos?

No es que los guionistas y animadores de la caricatura sean clarividentes o tengan acceso a información ultrasecreta. En cambio, hay múltiples factores que podrían explicar por qué ‘Los Simpson’ parecen ver el futuro.

Bill Oakley, escritor y productor de la serie en los 90, comentó a ‘Reuters’ en 2020:

“Yo diría que, en general, cuando la gente dice que ‘Los Simpson’ han predicho algo es solo que estamos satirizando eventos de la vida real de años antes y como la historia se sigue repitiendo, parece como si estuviéramos prediciendo cosas”.



Al Jean, uno de los guionistas originales y ‘showrunner’ de la comedia desde 1998, planteó a ‘The New York Times’ en 2018 que es, más bien, una cuestión de tiempo. Debido a que los capítulos se producen un año antes de que salgan al aire, “es una especie de estado mental que tenemos, en el que pensamos con un año de antelación”. Es decir, se basan en los hechos actuales para teorizar y satirizar sobre el porvenir.

William Irving, autor del libro ‘The Simpsons and Philosophy’ también señala que los guionistas de la caricatura son “mentes brillantes, muchos, educados en Harvard” y “cuando tanta gente inteligente produce un programa de televisión, es probable que se hagan algunas ‘predicciones’ sorprendentes”.