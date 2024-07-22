TikTok

Joven se vuelve viral por parecerse a Milhouse de 'Los Simpson': le dicen que es su gemela

En cuestión de minutos, el video se volvió viral en redes sociales, debido al sorprendente parecido d ela joven con Milhouse Van Houten, el entrañable personaje de 'Los Simpson'.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
Una de las imágenes y videos más virales en las redes sociales son las de 'Los Simpson', y esto es porque es una de las series más longevas y que son un referente dentro de la cultura pop.

Desde su debut en 1989, 'Los Simpson' han capturado la atención de millones de personas con su ingenioso humor y la sátira que hacen de la vida cotidiana.

La serie se ha convertido en una fuente inagotable de memes y referencias que se utilizan en las diferentes plataformas de redes sociales.

Gracias a uno de sus personajes más recurrentes, una chica se viralizó en Internet debido a su enorme parecido con Milhouse Van Houten, uno de los mejores amigos de Bart Simpson.

Milhouse es conocido por sus distintivos lentes y sus pequeños ojos y por su peculiar apariencia que ha sido motivo de numerosas bromas y memes a lo largo de los años.

En el video, que se hizo viral en cuestión de minutos, se muestra a dos chicas ensayando una coreografía para TikTok. En la primera imagen aparece una chica de pelo rizado que comienza a bailar y hacer playback de la canción ‘Rock With You’ de Michael Jackson.

Inmediatamente después, aparece otra joven de pelo lacio, quien llamó la atención de los cibernautas por sus ojos extremadamente pequeños.

Esta mujer recordó a los espectadores todas esas veces que Milhouse se ha quitado los lentes y ha dejado ver sus diminutos ojos.

La joven se volvió tendencia en varios países de Latino América.
Imagen X @porqueTTarg / Captura de pantalla YoouTube


La similitud entre ambos provocó una avalancha de comentarios y memes en los que se resalta de forma humorística esta peculiar coincidencia física.

En los comentarios se puede leer:

“Es Milhouse sin lentes jajajaja”, “Alguien que le dé los lentes”, “Como dos gotas de agua”, “Imposible darse cuenta si se está copiando en un examen”, “Yo buscándole el parecido a la primera, cuando apareció la segunda casi me caigo de espalda... jajaja”, “es igualita”, son algunos de los mensajes que se aprecian junto al video.
Luann Van Houten es la mamá de Milhouse.
Imagen Captura de pantalla YouTube.

La popularidad del video fue tan grande que en algunos países de América Latina se volvió tendencia. La gente no solo se divirtió con la comparación, sino que también se sintió fascinada por el increíble parecido entre la chica y Milhouse.

Milhouse Van Houten, personaje extraído de la popular serie ‘Los Simpson’, con quien se le compara a la joven, es uno de los protagonistas de los memes de Internet. Su apariencia única y las situaciones cómicas en las que se encuentra en la serie han hecho que sea uno de los favoritos en las redes sociales.

También se le comparó con Doug Narinas.
Imagen Captura de pantalla de YouTube.


Sin embargo, este personaje no fue el único con quien se le comparó. Entre los comentarios, se pueden ver menciones de otros como Doug Narinas, el protagonista de la serie que lleva el mismo nombre. Incluso hubo quienes la compararon con la prima de Milhouse o su mamá, ambos personajes con características faciales similares.


