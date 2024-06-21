Los Simpson

¿Marge Simpson en un sarcófago egipcio? La verdad detrás de esta noticia viral

¿Marge Simpson, eres tú? El descubrimiento de un sarcófago en Egipcio con la supuesta imagen de la mamá de ‘Los Simpson’ causó gran revuelo en todo el mundo.

A ‘Los Simpson’ se les atribuye todo tipo de predicciones sobre sucesos mundiales, como la presidencia de Donald Trump, la pandemia del coronavirus y hasta avances tecnológicos. Pero y, ¿si ellos, a su vez, fueron una predicción de una cultura antigua? Esa es la pregunta que muchos se hacen tras el descubrimiento de un sarcófago en Egipto.

Encuentran sarcófago en Egipto con 'imagen' de Marge Simpson

Un cuerpo amarillo de, aparentemente, una mujer, un vestido verde y una cabellera azul con un peinado tan alto que parece desafiar la gravedad. ¿De quién estamos hablando? Aunque en el siglo 21, a la mayoría nos remite a Marge Simpson, es la misma descripción de la imagen grabada en un sarcófago recientemente encontrado en Egipto.

El descubrimiento se llevó a cabo en el yacimiento de Al-Ghuraifa, cerca de Tuna el-Yebel, situado en el Egipto Medio, en octubre de 2023, si bien, no ha sido sino hasta en días recientes que ha ganado mayor atención en redes sociales.

En el yacimiento se encontraron varios sarcófagos y “otros elementos funerarios decorados con motivos religiosos”, datados entre los años 1550 y 1070 a.C. según reportó ‘National Geographic’ en su momento. Las tumbas se caracterizaban por estar muy bien preservadas.

Entre los descubrimientos, se encontraba el que se viralizó en plataformas digitales: un sarcófago que, en el interior de su tapa tiene una imagen bastante similar a la de Marge Simpson.

Así es el sarcófago que parece tener una imagen de Marge Simpson
Así es el sarcófago que parece tener una imagen de Marge Simpson
Imagen X (Twitter)

¿El sarcófago realmente tiene una imagen de Marge Simpson?

Si bien la comparación con Marge Simpson ha sido inevitable en redes sociales y medios de comunicación, es imposible que los egipcios antiguos hubieran predicho la existencia del personaje o que Matt Groening, creador de la caricatura, se inspirara en el descubrimiento.

El parecido entre las imágenes no es más que una extraña coincidencia, ya que la mujer que vemos en el sarcófago viral tiene su propia identidad.

Así es el sarcófago con una imagen parecida a Marge Simpson
Así es el sarcófago con una imagen parecida a Marge Simpson
Imagen X (Twitter)


De acuerdo con ‘National Geographic’, la figura representa a Tadhi Essah, la hija de un guardián llamado Djehuty. Además de las imágenes que se han viralizado, el ataúd estaba ataviado con otras decoraciones religiosas y contaba con sus vasos canopos (donde se guardaban y momificaban los órganos de las personas fallecidas).

Más allá del curioso parecido con la mamá de ‘Los Simpson’, el descubrimiento en el yacimiento es relevante por la buena condición de las piezas, así como por el número de estas.

La excavación en el lugar empezó en 2017 y actualmente están previstas más campañas para dar con nuevos descubrimientos.

¿Qué piensas del parecido entre el sarcófago y Marge Simpson? Cuéntanos en los comentarios.

