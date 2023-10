¡Lo hicieron de nuevo! Los Simpson predijeron la plaga de chinches que se extiende por el mundo

Aunque no lo creas, ‘Los Simpson’ comenzaron a transmitir su primera temporada en 1989, contando actualmente con 35 temporadas y las que faltan.

Este show se ha hecho popular gracias a sus ‘predicciones’, acciones que pasaron hace muchos años en alguno de sus episodios y que, por azares del destino, resulta que ocurrieron en la vida real.

¿’Los Simpson’ predijeron la plaga de chinches que preocupa a Francia y México?

La plaga de chinches está preocupando a varios países de Europa y América, situación que se ha tomado en redes con sentido del humor haciendo múltiples memes, pero uno de los internautas encontró un episodio de ‘Los Simpson’ que predijo este acontecimiento.

En el capítulo 18 titulado ‘Fricción en el púlpito’ de la temporada 24, que se emitió por el canal Fox en Estados Unidos de septiembre de 2012 a mayo de 2013, el famoso sofá café sufre un accidente y la familia amarilla decide que es tiempo de comprar uno nuevo.

El pedido llegará de Brooklyn, Estados Unidos, lugar donde, según está ficción animada, está lleno de chinches

“Tontos. Todos saben que los muebles de Nueva York están llenos de chinches”, dice uno de los repartidores, a lo que el otro responde: “Olvídate de eso”.



Finalmente el sillón llega a casa de ‘Los Simpson’ lleno de chinches, pero ellos no se dan cuenta y hacen uso del mueble para una pijamada de Bart, lo cual provoca que el resto de sus amigos se lleven a estos insectos a otros lugares y así comienza la plaga de chinches.

Al final, los habitantes de dicha ciudad comienzan a regalar sus colchones, quemar prendas de lata y hasta baños en vía pública. Al final un vicario llega con un nuevo reverendo a la ciudad para traer calma a todos.

Internautas reaccionan a nueva predicción de ‘Los Simpson’ sobre la plaga de chinches

Como era de esperarse, dicho clip comenzó a hacerse viral en diferentes plataformas, en especial en TikTok, donde los usuarios expresaron su opinión sobre esta nueva predicción.

“En Los Ángeles hay muchos edificios afectados desde hace años”, “Así es, los viajeros en el tiempo no saben cómo avisarnos las cosas”, “En México también está pasando”, “Parece que es apocalíptico”, “Ya me dio miedo”, “Más atinados que nostradamus”, “Ya me dio ansiedad” y “‘Los Simpson’ lo hicieron de nuevo”, fueron algunos comentarios del clip que compartió el usuario @aronmalack.



¿Cuál es tu predicción favorita de ‘Los Simpson’? No olvides dejarnos tu opinión en la sección de comentarios.