Los '5 lenguajes del amor' son peligrosos para tu relación: un estudio explica por qué alejan a las parejas

Cada vez es más frecuente escuchar que las relaciones de pareja deben basarse en los 5 lenguajes del amor para tener una relación exitosa, pero un estudio reveló que esto puede no ser del todo cierto.

¿Qué son los lenguajes del amor y cómo podrían afectar tu relación de manera negativa?

Los 5 lenguajes del amor (palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y contacto físico) son términos que fueron mencionados por primera vez gracias al autor Gary Chapman, quien afirma que cada persona tiene una forma específica en que disfruta recibir amor y también darlo, enfatizando que conocer tu propio lenguaje del amor y el de tu pareja te permitirá poder conectar de una mejor manera, evitando discusiones innecesarias, pero al parecer un grupo de expertos tienen una teoría totalmente diferente.

Psicólogos de la Universidad de Toronto expresaron que en su más reciente investigación llamada "Psicología popular a través de una lente científica: evaluación de los lenguajes del amor desde una perspectiva de la ciencia de las relaciones" que el amor no es un lenguaje que se necesita aprender a hablar de manera necesaria, más bien puede ser más entendida apropiadamente como una dieta equilibrada en la que las personas necesitan una gama completa de nutrientes esenciales para cultivar un amor duradero.

Las parejas de hoy en día creen que si plasman la teoría de los cinco lenguajes ayudará a las relaciones amorosas; sin embargo, los autores del estudio expresaron que esto es algo que se valora, pero quizás en contextos diferentes.

"Por ejemplo, si tuvieran que elegir, la mayoría de las personas preferirían pasar tiempo de calidad con su pareja en lugar de recibir regalos, ya que es algo que pueden hacer con más frecuencia con su pareja en la vida diaria, pero si calificaran de forma independiente cada lenguaje de amor , podrían considerar que recibir regalos es muy significativo porque representa una forma ocasional pero especial en la que su pareja comunica su amor".

Imagen The Grosby Group



En otras palabras, la gente toma un lenguaje del amor primario, lo cual los obliga a seleccionar las expresiones de amor que más les gustan, en lugar de explorar todos de manera equitativa.

Un estudio encontró que los lenguajes del amor no mejoraron la satisfacción en la relación

De acuerdo al portal Daily Mail, otro estudio australiano hizo un experimento con más de 60 parejas heterosexuales que compartían lenguajes del amor y buscaron si esto les dio mayor satisfacción en su relación, lo cual tuvo un resultado inesperado.

"Más de tres cuartas partes de los participantes determinaron implícitamente y con precisión el lenguaje amoroso de su pareja, pero esto no se correspondía con una mayor satisfacción en la relación conyugal. Por lo tanto, la alineación del lenguaje del amor y/o el conocimiento del lenguaje del amor de una pareja no mejoraron significativamente la satisfacción de la relación, pero es plausible que la voluntad y la capacidad de expresar comportamientos relevantes sí lo hagan".



Todo esto deja en claro que aprender el lenguaje de tu pareja y viceversa no sostendrá por completo una relación ni tampoco remediará los comportamientos tóxicos que muestran las personas en las relaciones.

Al final se llegó a la conclusión que aprender los lenguajes del amor es una herramienta útil, pero no las más importante, ya que además del tacto, el tiempo de calidad, las palabras y los actos de servicio, también necesita de otros elementos como la confianza, honestidad, compartir objetivos en común y saber reconectarse después de haber tenido una discusión.

Imagen The Grosby Group



¿Tú qué piensas sobre el tema? Dinos en los comentarios.