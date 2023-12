Psicóloga confiesa que a veces se burla de los problemas de sus pacientes y TikTok enfurece: "Es chisme"

Muchos creadores de contenido salen a las calles a entrevistar personas sobre temas diversos para ganar seguidores y algunas de las respuestas que llegan a dar, suelen hacerse virales por resultar ser polémicas.

Psicóloga confiesa que se burla de los problemas de sus pacientes y crea polémica en TikTok

Esto fue justamente lo que pasó cuando el tiktoker @lemonpayclips, quien comenzó a preguntarle a estudiantes de diversas carreras cuál era su 'versión no ética' de la licenciatura que estaban cursando.

Fue así que el pasado 9 de noviembre publicó qué había respondido una chica que estaba estudiando la carrera de psicología.

"Yo estudio psicología y mi versión no ética es que me cago de risa con los problemas de la gente".



A pesar de que el entrevistador llevaba una máscara, su voz reflejó incomodidad y volvió a cuestionarla sobre por qué hacía eso, a lo cual respondió entre risas que "era chisme", y al final del día "no eran sus broncas".



Si bien él habló con otros chicos, la respuesta de la estudiante de psicología se volvió viral e hizo que todo el Internet se le fuera encima.

Usuarios de TikTok quieren que la joven sea expulsada de la universidad por su respuesta

El clip obtuvo más de 2.4 millones de vistas en menos de una semana. En la sección de comentarios, las personas no tardaron en criticarla asegurando que no será una buena psicóloga en el futuro y sugirieron que fuera expulsada de la escuela.

"Espero y la expulsen de la carrera", "Quitenle el título de psicología a la primera", "Si no tienen verdadera vocación no sé qué hacen estudiando Psicología o cualquier otra carrera, ojalá esa chica no logre ejercer la profesión", "Deberían de echarla de la universidad y prohibirla que curse cualquier carrera relacionada con la salud, ojalá tomen medidas de esto", "Su respuesta la más red flag", "¿Y así quieren que la gente vaya al psicólogo? no bueno", o "Por eso tomamos a chiste si carrera ,psicología y nadie quiere contar sus problemas por qué pueden contar a sus amistades", fueron algunos de ellos.



Algunos usuarios pidieron que se buscaran las redes sociales de la chica para "quemarla en todo Internet", pero sorpresivamente otros estudiantes de la misma carrera aseguraron que ellos también se rien de los problemas de sus pacientes y que en realidad, es algo sumamente común.

"Lamentablemente muchos son así", "Yo también hago eso pero no lo digo jaja se quemó sola", "No digo que todos los psicólogos lo hagan, pero el porcentaje no es tan bajo como creen", "Como ex estudiante de psicología lamento decirles que sí, hay gente así de nefasta", "Hay compañeros que hacen esto y los odio con toda el alma" y"He escuchado casos de personas que camban de psicólogo por esto precisamente", fue lo que escribieron.



¿Qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar: