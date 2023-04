Novios hacen contrato para evitar ser infieles y causan debate entre internautas: ¿es justo?

Miles de personas de manera diaria comparten sus historias sobre cómo les fueron infieles sus parejas en TikTok y entre más dramáticas sean, más probabilidades hay de que se hagan virales.

Aunque es imposible saber si tu pareja te engaría o no al parecer dos jóvenes se adelantaron ante esta situación de una manera muy original, con un contrato.

Aunque es imposible saber si tu pareja te engañaría o no, al parecer dos jóvenes se adelantaron ante esta situación de una manera muy original, es decir con un contrato.

De acuerdo a un video publicado en la plataforma el pasado 19 de abril titulado "La infidelidad se paga", se mostró cómo un par de novios llegaron a un acuerdo sobre lo que pasaría si alguno de los dos llegara a ser infiel.

En el material de TikTok que se volvió viral con más de 6 millones de vistas se puede ver a dicha pareja firmando una hoja amarilla, la cual se trataría de su acuerdo el cual tiene cláusulas muy importantes como por ejemplo, en caso de existir una infidelidad la relación se acabaría de manera inmediata.

Lo que más causó impacto es que confirmaron que si alguno es infiel deberá pagar 10 mil pesos mexicanos (alrededor de 555 dólares) por cada año que estuvieran juntos, es decir que si tienen dos años como pareja y llega a haber un engaño, la persona que lo hizo deberá "indemnizar” a la otra con 20 mil pesos y así sucesivamente.



En un texto que acompañó el clip la pareja comentó que en su opinión las infidelidades deberían ser cubiertas con dinero, ya que es una actitud irrespetuosa para la relación.

Ambos terminaron con un apretón de manos como símbolo de su acuerdo y su acción terminó por generar un debate sobre si tener un contrato anti infidelidades está bien o no.

Una parte estuvo de acuerdo con la idea, la cual les pareció creativa y muy eficiente al tratar un tema tan delicado, aunque les sugirieron que llevaran a una Notaria el contrato para darle validez legal.

"Gran jugada, pero llévalo a notaría y que el contrato sea legal, así seguro los pensaran dos veces antes de ser infieles", "Mala idea no es, yo sí me animaría", "Acciones simples para tiempos difíciles, me encanta", "Para compensar el pago de la terapia, sí que sí", "Qué bueno, así normalizan las indemnizaciones por infidelidades jaja" y "Gran estrategia la haré cuando tenga una relación", es cómo reaccionaron.



También se manifestaron aquellos que estaban en contra de hacer un contrato que pague la infidelidad, pues creen que es invasivo y muy exagerado.



Otros hicieron hincapíe en que le gustaría conocer a detalle su contrato para replicarlo, ya que en el TikTok no se puede leer lo que contiene debido a la letra tan pequeña.

"¿Y si hacen un tutorial para hacer el contrato?", "Me gustaría saber qué puntos pusieron, está interesante", "Enséñenme a hacer eso", "Necesito saber cómo lo hicieron para asegurar mi relación jaja", o "Digan cómo llegaron a ese acuerdo y la manera en que lo hicieron, me interesa para que no me hagan una mala jugada", resultaron ser otros.



¿Tú te animarías a hacer algo así? No olvides decirnos en los comentarios.

