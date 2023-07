Papá rompe estereotipos y regala a su hijo una muñeca Barbie: su reacción emocionó a Internet

Christian Shearhod, es un joven que está rompiendo estereotipos de crianza, pues en el pasado llevó a su hijo Finley para que le hicieran un manicure después de que lo regañaran en su escuela por llevar las uñas pintadas .

Ahora el pasado 30 de julio, el creador de contenido no dudó en asistir a una juguetería después de que su hijo le externó lo mucho que quería una Barbie y un muñeco Ken.

Papá regala a hijo muñeca Barbie y Ken: video se viraliza en TikTok

Tras llegar al estacionamiento del lugar el pequeño se mostró muy emocionado, ya que comenzó a correr y a brincar de alegría mientras se acercaba al estante donde se encontraban dichos juguetes.

Fue así que escogió su propia Barbie, un Ken y además, su papá dejó que también se llevara el carro rosa de la famosa chica rubia. Después de pagar y regresar a casa Finley sacó sus nuevos juguetes de su empaque para jugar con ellos.

"Deja que a los niños les guste lo que les guste... Camiones, Spider-Man, Paw Patrol y tal vez Barbies", fue el texto que integró en su clip.



El tiktok obtuvo más de 4 millones de vistas y en la sección de comentarios los usuarios remarcaron lo tierno que fue éste pequeño acto de amor entre un padre y su hijo.

"Me muero de amor", "La cara de felicidad del niño es lo mejor", "Denle a este niño el mundo con el que soñé, una crianza absolutamente hermosa. ¡Gracias!", "De un padre a otro solo te puedo decir: bien hecho", "Así deberían hacerlo todos los padres, no importa qué tipo de juguete tengan, siempre y cuando sean felices", "Bien por él y bien por ti", o "Aww tan lindo que muchos padres no dejarían que su hijo jugara con Barbies", se lee en los comentarios.



Por supuesto Christian y su esposa fueron felicitados por la manera en que crian a su hijo, debido a que no le niegan divertirse con estas muñecas, las cuales han sido catalogadas como "juguetes de niñas".

"Felicidades ese niño está creciendo de una forma extraordinaria", "Mis respetos para ti por la manera en que lo estás educando", "Los mejores padres del año sin duda", "Son padres ejemplares", "Si tan solo mi infancia hubiera sido así, literalmente estoy LLORANDO porque tuvo unos padres tan solidarios que lo entienden" y "Gracias por dejar que tu hijo haga lo que sea que le traiga alegría, me encanta ver esto", resultaron ser otros de ellos.

¿Tú que piensas acerca de este video? Dinos en los comentarios.