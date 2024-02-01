¿Margot Robbie se lanza contra los Oscar? La actriz habla por primera vez tras no ser nominada por 'Barbie'

Video Ryan Gosling le 'responde' a los Premios Oscar tras su polémica nominación: "No hay Ken sin Barbie"

La protagonista de la película 'Barbie', Margot Robbie, y la directora de la misma, Greta Gerwig dieron mucho de qué hablar tras el anuncio de los nominados para los premios Oscar 2024, ya que la Academia optó por descartarlas de las categorías a Mejor Actriz y Mejor Dirección, respectivamente.

La polémica creció aún más al darse cuenta de que Ryan Gosling, coprotagonista de Robbie e intérprete de Ken, sí estaba nominado, por lo que tanto él como miles fans y hasta un miembro de la Acadamia se manifestaron en contra de esta decisión.

Los ánimos en las redes sociales se encendieron y muchos tacharon a los miembros de la Academia como 'machistas' y 'patriarcales', justo coronando el mensaje de la película 'Barbie', irónicamente.

La única que no había expresado nada al respecto fue la propia Margot Robbie, pero a menos de 10 días del anuncio de los nominados a los Premios Oscar, la actriz reapareció ante los medios de comunicación y habló al respecto sorprendiendo a todos.

¿Qué dijo Margot Robbie sobre su no nominación a los premios Oscar?

La intérprete de Barbie asistió a un encuentro organizado por el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) y opinó por primera vez sobre su falta de nominación a los premios Oscar 2024, a pesar de ser una de las grandes figuras del año.

A pesar de lo que muchos esperaban, Margot demostró mucha tranquilidad en dicho asunto, pues asegura que no le ha afectado personalmente no haber sido nominada.

"No hay forma de sentirse triste cuando sabes que has sido bendecida. Obviamente, creo que Greta debía ser nominada como directora, porque lo que hizo sólo pasa una vez en una carrera, una vez en la vida, lo que logró, realmente lo es. No entiendo", declaró.

En esta imagen proporcionada por Warner Bros., Margot Robbie en una escena de "Barbie". La película será reconocida con un premio AFI en enero de 2024. (Warner Bros. Pictures vía AP) Imagen Courtesy Warner Bros. Pictures/AP



La actriz señala que la buena calidad de los estrenos del año pasado pudo haber descartado a 'Barbie'.

"Ha sido un año increíble para todas las películas. Creo que es más grande que nosotros, que esta película, que nuestra industria. (Estoy) más que sobrepasada de que tengamos ocho nominaciones a los premios de la Academia, es tan salvaje", confesó.



La intérprete de Barbie recordó que también han estado nominados y han sido premiados por otras instituciones gracias a la película, además de que ésta les ha traído grandes satisfacciones, resaltando los logros que han obtenido.

"Que todos hayan recibido los reconocimientos que han tenido es simplemente increíble, y también el reconocimiento a mejor película. Nos propusimos hacer algo que cambiara y afectara a la cultura, que generara algún tipo de impacto. Y ya lo ha hecho mucho más de lo que jamás soñamos, esa es, verdaderamente, la mayor recompensa que podría surgir de todo esto", explicó.

Margot Robbie aún podría obtener un Oscar

A pesar de no haber sido nominada como Mejor Actriz, recordemos que Robbie también es productora de la cinta, por lo que aún podría ganar un Oscar como Mejor Película.

Greta Gerwig también está nominada en la categoría Mejor guión adaptado, junto con su esposo Noah Baumbach.

¿Qué opinaron los internautas sobre las palabras de Margot Robbie?

Algunos usuarios de redes sociales resaltan que la intérprete de Barbie se centró en lo positivo de todo el reconocimiento que ha obtenido su película, en lugar de enfocarse en que una vez más no obtendrá un Oscar como mejor actriz.

Aunque otros siguen notablemente molestos con la Academia por la decisión de no nominar a Robbie como Mejor Actriz.