Influencer afirma que la pobreza se erradicaría en México con "rifas diarias" e Internet se burla de su idea
Algunas declaraciones dentro de los podcasts se vuelven punto de crítica debido a lo que dicen los invitados, como pasó en el siguiente caso.
México es uno de los países de América Latina donde más habitan personas en pobreza, pues de acuerdo a la CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) en 2022 se registró que un 36.3 % de la población, es decir alrededor de 46.8 millones de habitantes, viven en dicha condición. Ahora en 2024 este número podría ascender debido al aumento en los precios en los servicios, alimentos y la gentrificación que vive el país.
Si bien el problema de la pobreza sigue siendo una realidad en el país el influencer Adrian Moreno o mejor conocido como Scott Traveling, hizo una polémica propuesta al ser invitado al podcast del creador de contenido Charlygalleta.
Influencer comparte su estrategia para acabar con la pobreza en México: TikTok lo tunde
Fue el pasado 5 de febrero cuando en YouTube se publicó la plática entre ambos. Scott habló de diversos temas, como las curiosas experiencias que ha vivido en sus viajes y también sobre la pobreza haciendo énfasis en que una dinámica podría cambiar la economía de su país natal.
De acuerdo a su planteamiento si a los habitantes de México les "quitaran un peso", cifra que asciende alrededor de 120 millones de personas, y se realizaran "rifas diarias" muchos terminarían con un millón de pesos.
"Estás creando 120 personas con un millón de pesos diario y solo hay que dar un peso diario. Son 365 pesos lo que vas a dar al año".
Añadió que de implementarse diario habrían 43 mil personas por año con una economía "diferente" y serían capaces de pagar sus deudas, comprarse una casa o un carro.
Usuarios reaccionaron con burlas al video viral
Este fragmento de la entrevista fue reposteado en TikTok donde inmediatamente los usuarios se dedicaron a atacar y burlarse de Scott Traveling por su idea, ya que en su opinión un millón de pesos no es realidad mucho dinero en la actualidad.
"El que te dice “¿por qué no imprimen más dinero?", "¿Por qué vi esto? JAJAJAJA, es lo más estúpido que he visto", "Pues básicamente el dinero regresa al mismo lugar no circula solo se jinetea", "Se nota que no fuiste a la escuela", "Este tipo de cosas son las que dices cuando tienes una neurona", "De hecho eso se supone que son los impuestos para beneficiar a todos", "¿Aprendiste economía en un video de YouTube? se nota", "Igual de inteligente que Xavi Noble nombre adelantados a su época" y "Harvard y la NASA te están buscando", es lo que opinaron.
Otros aseguraron que de hecho esto parece más una "tanda", es decir aquella forma de ahorrar tan popular en grupo que es bien conocida en México y otros países latinos.
"Es una mega tanda", "Descubriste las tandas qué inteligente jaja", "¿Entonces es una tanda de a peso?", "Hagamos la MUNDItanda", "La tanda más grande del mundo", "Se llaman tandas papito", "Pido ser el número 1 de la tanda", "Pensamientos muy profundos... ideas buenísimas dijo nadie nunca", "Debiste impacarte muchísimo cuando te enteraste que de eso se tratan las tandas", fueron otros.
