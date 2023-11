Abuelito que vende cartón y su nieta van al cine por primera vez: su reacción hizo llorar a Internet

Existen tiktokers que se dedican a hacer reír a su audiencia, mientras que otros se enfocan en realizar buenas acciones altruistas, como es el caso del siguiente joven que no dudó darle un día feliz a un abuelito y a su nieta, te explicamos.

En video, tiktoker invita a abuelito y a su nieta al cine para ver una película y esta fue su reacción

Manuel Nuñez es un creador de contenido latino que se dedica a ayudar a personas de escasos recursos y gracias a ello, actualmente tiene 10 millones de seguidores en TikTok.

Su labor se ha hecho viral en más de una ocasión y la más reciente fue cuando el pasado 7 de noviembre vio en las calles de Maracaibo, Venezuela, a un abuelito y a su nieta paseando juntos.

Al acercarse a ellos notó que el señor mayor de edad estaba vendiendo cartones de huevo para poder sostener a su familia. Entonces, él los invitó al cine y expresó que si aceptaban él les daría 50 dólares.

Al preguntarle Manuel a la pequeña llamada María hace cuánto tiempo no iba al cine, ella contestó que jamás había ido y con mayor razón los animó a que dijeran sí.

Con un poco de confusión aceptaron el dinero y se subieron a su camioneta para emprender el viaje, fue así que llegaron a un cine dentro de una plaza comercial, la cual impactó al abuelito, pues él jamás había entrado a una.



El tiktoker se encargó de comprar los boletos, dulces y palomitas para ambos, lo cual hizo que la pequeña tuviera una sonrisa de lado a lado.

El tiktoker les dio un par de regalos al abuelito y a su nieta

Después de disfrutar la función, María se puso a jugar en un área infantil de juegos mientras que Manuel decidió comprarle unos tenis nuevos al señor, debido a que su calzado ya estaba roto.

Para sorpresa de la menor ella también recibió unos tenis color rosa para que estuviera más cómoda al momento de caminar porque sus zapatos se encontraban desgastados.

Para agradecer el mágico día que le regaló el influencer la niña le dio un enorme abrazo que resultó de lo más emotivo.

Por último, Manuel invitó a sus seguidores a apoyar a María con donaciones monetarias las cuales él mismo entregaría personalmente.

El clip con más de 7 millones de views se volvió viral en solo cuestión de días y dentro de los comentarios, usuarios reaccionaron de la siguiente manera:

"Yo me iba a dormir tranquilo y me metí a TikTok para terminar llorando", "De verdad que este video me hizo reflexionar que para uno algo común para otros es algo nuevo y maravilloso", "Gracias por darles un día que seguro jamás olvidarán", "La sonrisa de ambos llena el alma hermano", "Por más personas en este mundo como lo que tú haces hiciste algo muy bueno", "Gracias por alegrar la vida de esa hermosa niña y su abuelo, ojalá y se pudiera hacer más por ellos de verdad", "Sí lloré" o "Banda, terminé a moco tendido viendo esto, es hermoso", resultaron ser algunos de ellos.



Aquellos que dieron con esta historia esperan que pronto Manuel muestre una actualización en el caso de María y su abuelito que vende cartones de huevo para sobrevivir.

Si deseas ver más acciones como esta no olvides seguir a @manuelconecta en TikTok.

Te puede interesar: