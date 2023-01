Estilista latino regala cambios de looks a personas indigentes y los resultados son impactantes

TikTok es conocido por mostrar tutoriales , historias insólitas y a personas que están dispuestas a ayudar a los demás sin recibir nada a cambio.

Leadro Matías, el hombre que regala cortes de cabello a personas a indigentes y se hizo viral

Uno de ellos es Leandro Matías, un joven originario de Brasil que trabaja como estilista de manera profesional. Si bien, en sus inicios se dedicaba a cortar cabello, quiso hacer algo diferente y ayudar a la sociedad más vulnerable.

Al caminar por las calles de la ciudad de São Paulo notó que habían muchas personas indigentes, y por ello comenzó un proyecto en el que decidió abrir las puertas de su estética para que estas personas pudieran obtener un cambio completo de imagen.

Leandro se acerca a ellas explicándoles que sin costo alguno, él podría ofrecerles un baño caliente, un corte de cabello y ropa nueva. Aquellos que aceptan, terminan luciendo como otras personas gracias a que el estilista logra transformarlos y aumentarles la autoestima.

Con esto, Leandro busca alentar a las personas en situación de calle a que logren cambiar sus vidas y así conseguir un trabajo, construir el amor propio y aspirar a tener una mejor calidad de vida lejos de las drogas.



Tanto en Instagram como TikTok ha publicado el antes y el después de algunos casos. Uno que fue viral fue el de una mujer de 38 años llamada Marluce, quien antes dormía sobre las banquetas y ahora luce completamente irreconocible.

Durante el proceso de transformación, la mujer soltó algunas lágrimas de felicidad y al final, terminó con una enorme sonrisa por su apariencia.

Sus videos de cambios de look a indigentes causan gran impacto en TikTok

El clip de su cambio fue reproducido más de 2 millones de veces y los internautas no dudaron en expresar lo hermosa que se veía.

"Quedó muy hermosa, no me imaginaría que es la misma persona de no ser por el video", "Muy radiante ella y además feliz", "Qué cambio tan impresionante, es muy bella", o "Su sonrisa al final lo dice todo, es una mujer muy bonita", fue como se expresaron.



Otro que también se esparció en la red social, fue el tiktok donde ayudó a un hombre de 34 años que anteriormente era mecánico y su transformación fue tan radical que muchos quedaron impactados por su atractivo rostro.

Al igual que la influencer Shurty Cooks, quien regala comida en las calles , Leandro también ha sido reconocido por su acción altruista que le brinda una segunda oportunidad a los indigentes.

"Felicidades haces un maravilloso trabajo, das esperanza a personas que ya lo habían perdido", "Dios te bendiga por tus buenas acciones con estas personas, seguro no lo olvidarán", "Te mereces todo lo bonito por ayudar a los demás", "Eres un ángel Leandro, gracias por tu trabajo de caridad" y "Ojalá puedas seguir muchos años más haciendo esto para ayudar", es la manera en que lo felicitaron.

Leandro Matías inició una recaudación para seguir ayudando a personas de la calle

El joven, que también es tiktoker, ha ayudado a más de 20 personas en situación de calle, y si bien al inicio él cubría todos los gastos de los cambios de look, notó que sus ingresos decayeron, lo que lo impulsó a hacer una colecta en Instagram para continuar con su proyecto, la cual ha tenido una buena respuesta, pues al momento ha juntado más de 31 mil reales, es decir casi 6 mil dólares.

@leandromatiasoficial Esse jovem sew chama Alan Bruno de Souza Baccarin de 34 anos , ele está em situação de rua e é mais uma vítima das drogas😔jovem simpático e um mecânico diesel renomado , ele perdeu tudo por causa dos vicios , mas está tentando lutar contra essa doença que é o Crack, ele teve um dia especial com direito a uma mega transformação no visual e na alma 🤩que DEUS te abençõe Alan🙏#jesus #solidaridad #caridad #TikTokMotivacional @oficialhungria @carlinhosmaiaof @elianaapresentadora ♬ som original - Leandro Matias

"Hace 5 años comencé con un proyecto social en mi salón de belleza. Rescatamos a personas sin hogar y recolectores de reciclaje. Los bañamos, alimentamos y probamos tratamiento cuando hay adicciones. Realmente necesitamos el apoyo de todos con donaciones de ropa, víveres y productos de higiene. Actualmente no cuento con ningún tipo de patrocinio, todo con los valores de mis clientas del salón. Su ayuda será muy apreciada Dios los bendiga, es la descripción de la colecta.