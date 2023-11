Mexicanos creen que la clase alta gana 500 dólares al mes y el video causa tristeza en TikTok por esta razón

El usuario de TikTok David Hazouri (@soydavidhazouri) se volvió viral en dicha plataforma por un video en el que le pregunta a varias personas de la Ciudad de México en un sondeo 'callejero' cuánto creen que gana mensualmente una persona de clase alta en dicho país.

Las respuestas sorprendieron, escandalizaron y entristecieron a los internautas, pues demostró la gran brecha salarial que existe entre clases socioeconómicas en México y los grandes problemas de dinero que viven miles de personas.

¿Qué respondió la gente sobre el sueldo mensual de la clase alta en México?

En el video de Hazouri, una señora aseguró que una persona de clase alta estaría ganando $15 mil ($833 dólares aprox.) pesos, una mujer más joven dio la cifra de $10 mil ($555 dólares aprox.), un joven dijo que $35 mil ($1,944 dólares, aprox.), mientras que un señor aseguró que medio millón.

Otro transeúnte reveló que él pertenece a la clase baja y gana seis mil ($333 dólares aprox.), mientras que alguien de una clase más alta podría ganar de $10 a $15 mil pesos.

En el resto de las entrevistas hubo de todo: Una mujer opinó que entre $20 y $30 mil pesos (entre $1,111 y $1,666 dólares aprox.), un señor dijo que $25 mil ($1,388 dólares aprox.), otra señora que $40 mil ($2,222 aprox.), un joven que entre $60 y $70 mil pesos (entre $3,333 y $3,888 aprox.), incluso hubo uno que dijo que 200 millones (aprximadamente $11 millones 111 mil 111).

¿Cuánto gana realmente la clase alta en México?

Según datos que retomó el medio de comunicación Expansión, la más reciente clasificación del Inegi estima que la clase alta en el país tiene ingresos promedio mensuales de $77,975 pesos.

Sin embargo estos datos difieren de los dados por otras instancias como Evalúa CDMX, que refiere que el ingreso sería de aproximadamente $112,795 pesos mensuales. Y según el World Inequality Report éste vendría siendo de más de medio millón de pesos al mes.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante las respuestas de los mexicanos sobre cuánto gana la clase alta en México?

Las respuestas de los capitalinos provocaron mucho pesar sobre los internautas, quienes tuvieron sentimientos encontrados, pues por una parte demostraron tristeza, por otra descontento y finalmente agradecimiento por lo que tienen.

Estas creencias asombraron a todos y dejaron al descubierto lo difícil que es la vida para ciertas clases sociales de la población, además de la enorme brecha salarial entre clases.

"Me duele el cora ver que tantos creen que 30-40 es clase alta", "En México menos del 3% gana más de 20 mil", "¿En qué parte de México eres clase alta con 15 mil al mes", "Gano $40k mensuales y no creo ser clase media, no se completa para los gastos de la casa", "Me preguntó cuánto ganan ellos como para pensar que una persona que gana 10 mil ya es clase alta", "La clase baja cree que la clase alta gana $35,000 y la clase alta cree que la clase baja gana $35,000", fueron algunos de los comentarios.



En tan sólo un día, el video lleva ya más de 3.1 millones de reproducciones, más de 142 mil 'me gusta' y casi 7 mil comentarios.

¿Tú qué opinas?