Joven se casa con temática dark y genera polémica en TikTok; para las fotos tenía un ataúd de fondo

No cabe duda que uno de los eventos sociales más importantes son las bodas, donde celebramos la unión de dos personas que se aman y aprovechamos para ver a la familia, bailar y pasar un buen rato.

Aunque es usual que la novia se vista de blanca para ese día y haya una serie de normas a seguir, una chica española decidió que su casamiento sería con temática dark y gracias a su hermana influencer conocimos todos los detalles.

Influencer española asiste a la boda gótica de su hermana

A través de sus cuentas de Instagram y TikTok, la influencer Carlota Maranon, que radica en Madrid, España, compartió todos los detalles de la boda de su hermana que tuvo como temática lo dark/gótico, así que todos los asistentes fueron vestidos de negro, incluendo los novios.

“Esta es mi familia. Es muy especial, sobre todo ella, mi ejemplo a seguir en esta vida. Tan opuestas pero tan iguales. Solo ella puede celebrar el amor de esta forma. Porque aunque ames lo oscuro, tú eres la luz. Soy la persona más afortunada del mundo por tener la familia que tengo”, expresó Carlota en Instagram.



En TikTok, la influencer compartió que la boda se realizó el 31 de octubre, en Halloween, y en lo que se preparaban bebieron un poco de tequila. El altar estaba decorado con candelabros, telas negras y rosas rojas, además de algunas telarañas sintéticas para darle el toque dark.

Para las sesiones de fotos (photocall), había un ataúd de tamaño real con la leyenda ‘ni la muerte nos puede separar’, además de incluir veladoras en vasos rojos, réplicas de cráneos y más candelabros.

Novia proyecta películas de Tim Burton durante su boda

¡Y aún hay más! Los novios no escatimaron en detalles y al llegar al salón, cada mesa tenía el nombre de una película de Tim Burton, además podrías tomar uno de los productos de la marca de maquillaje de la novia de su edición limitada.

Las mesas tenían el mismo tema de decoración, incluyendo el menú impreso en una hoja con forma de ataúd y durante toda la noche se reprodujeron de fondo algunas películas de Tim Burton, como ‘El Cadáver de la novia’ y ‘El Extraño Mundo de Jack’.

Y qué sería una boda sin el pastel. Este postre también fue con temática gótica y tenía 4 pisos, decorado con tumbas, huesos, arañas, calaveras, lápidas y en la parte inferior estaban unas figuras de Jack y Sally, ¡y la novia repartió ramos de flores con música de Green Day de fondo!



Los videos de la boda se hicieron virales en TikTok, recibiendo cientos de comentarios, muchos celebrando la originalidad del evento, mientras que a otros no les pareció tan correcto.

“Yo fui camarera de la boda de tu hermana y fue la mejor en la que he estado, súper original”, “Me encantó, lo única que quizás hubiera cambiado es que la novia hubiera usado algo que la distinguiera de los invitados, como usar un vestido rojo”, “¡Todo precioso!”, “La boda de mis sueños”, “El vestido está increíble, muy original”, “Totalmente fan de los vestidos blancos”, “No, pues, ¿era boda o velorio?”, “¿Los Addams se volvieron a casar?”, “Si un día me caso, será así” y “Yo me casaría con el vestido rojo de Lydia en ‘Beetlejuice’”, fueron algunos de los textos.



¿Qué te pareció la boda gótica de esta chica? No olvides dejarnos tu opinión en la sección de comentarios.