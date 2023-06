IA revela cómo luciría 'Harry Potter' al estilo de Studio Ghibli: ¿Voldemort tiene nariz?

'Harry Potter' es una de las sagas más populares del mundo gracias al mundo mágico que presentó el cual sigue encantado a las nuevas generaciones.

IA crea imágenes y muestra la apariencia de los personajes de 'Harry Potter' al estilo de Studio Ghibli

Por otro lado, en los últimos años la Inteligencia Artificial se utiliza para crear y modificar cualquier imágen, lo cual descubrió un usuario al usar una aplicación de dicha tecnología y preguntarle cuál sería la apariencia de los personajes de éstas películas si pertenecieran al universo de Studio Ghibli.

Dicha compañía se volvió reconocida gracias a las historias llenas de fantasía que ha creado y su estilo tan característico de dibujo detallado, por lo cual quiso ver cómo sería el resultado al mezclarlo con 'Harry Potter' y resultó ser más bello de lo que crees.

Todo quedó plasmado en una serie de imágenes publicadas en la cuenta de TikTok @lonelyy.pluto, donde aparecen las fotos de los estudiantes y profesores de Hogwarts cambiando poco a poco al estilo de animación japonesa.

Como era de esperarse se inició mostrando los dibujos de Harry, Ron y Hermione, protagonistas de la historia, los cuales mantuvieron la esencia de cada uno de ellos.



Todos terminaron con ojos grandes y expresivos, además de narices pequeñas; sin embargo, eso no fue todo ya que otros personajes como Draco, los hermanos Weasley, el profesor Dumbledore, Hagrid y Cedric Digory también se transformaron dejando a los usuarios encantados.

"Me enamore de los Weasley", "Luna esta preciosa", "Tanto en los libros como en las películas me enamore de Ron y ahora veo porque", "Todos se ven perfectos", "¿Por qué todos se ven súper galanes? no es queja", "Hasta Draco se ve más feliz jaja", "Luna parece hija de Howl" y "Vaya esta combinación no me la esperaba y me encantó", resultaron ser algunas reacciones.



Algo que divirtió a todos es que al ser el turno de Voldemort volverse un personaje animado, se reveló que aquí sí tenía una nariz y hasta una enorme sonrisa, la cual le quita su aterradora apariencia como el 'Señor Oscuro'.

"Voldemort sonriendo, lo mejor de todo", "Dumbledore parace villano y Voldemort parece un personaje bueno jajaja", "Al menos en esta versión sí tiene nariz", "Por fin Voldemort tiene nariz", "Así nació Voldemort-kun", o "Voldemort se volvió kawaii en dos segundos", fueron otros puntos de vista.



El primer clip publicado el 16 de junio se hizo extremadamente viral al ser visto por 2.2 millones de usuarios, quienes le pidieron al dueño de la cuenta de TikTok que mostrará una segunda parte, cosa que sí cumplió.



Ginny Weasley, Neville Longbottom, Cho Chang, Victor Krum, Fleur Delacour, Bill Weasley, Ojo loco Moody y Severus Snape fueron los otros personajes que se hicieron visibles en ella.

Con el éxito de esta serie creada por Inteligencia Artificial se espera que haya una tercera entrega, debido a que aún falta que muchos más magos sean convertidos al mundo de Studio Ghibli.

