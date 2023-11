La impresionante historia del doble de Harry Potter que quedó parapléjico: 'El chico que vivió'

A 12 años de que se estrenara la última película de Harry Potter ('Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2'), Daniel Radcliffe vuelve a recordar el papel que lo catapultó al éxito como el mago más famoso del mundo, pero ahora regresa como productor de un documental que dejó a muchos con la boca abierta.

'David Holmes: The boy who lived' ('David Holmes: El chico que vivió') narra la historia de un gran amigo y compañero de Daniel que pocos conocen, pero que estuvo en todas sus películas y por 'salvar' a Radcliffe quedó paralítico: su doble de acción.

¿Cómo fue que el doble de Harry Potter quedó paralítico?

David Holmes fue el doble de riesgo de Daniel Radcliffe y mantuvo una estrecha relación y amistad con él durante todas las películas que se rodaron de la saga de Harry Potter.

El documental aborda la vida antes y después de un terrible accidente de filmación que sufrió el joven gimnasta, originario de Essex, Inglaterra, a quien uno de sus profesores recomendó para las peículas de Harry Potter y resultó ser seleccionado para ser el doble de acción de Daniel Radcliffe.

Daniel y David se volvieron muy cercanos. David hacía las escenas de quidditch, las peleas, las caídas y otras secuencias que pudieran ser peligrosas para Daniel y así transcurrieron cada una de las películas de la saga, hasta que durante el ensayo de la cinta 'Las reliquias de la muerte' sucedió lo peor.

En la escena, la serpiente Nagini ataca a Harry y éste es jalado hacia atrás. Durante uno de los ensayos de esta secuencia todo había salido bien, pero en el siguiente, un día después, jalaron con demasiada fuerza a David y le rompieron el cuello, lo cual derivó en que quedara paralítico de la mitad del cuerpo hacia abajo.

¿Cómo reaccionó el Internet ante el estreno de este documental?

Harry Potter es una saga conocida por todos, sin embargo el documental de David Holmes brinda una perspectiva real, muy diferente y algo nunca antes visto para el público.

La usuaria de TikTok Mariam Gómez Ramírez (@mariamgomezr) asegura que esta producción nos recuerda que hay muchísima gente detrás de una película, además de los actores, y que entre ellos se forma muchas veces un vínculo como de familia.

El documental muestra varias escenas donde se usan dobles y una aproximación más personal a Daniel Radcliffe, lo cual aplaudió la joven, además de explicar que 'El niño que vivió' es el nombre del primer capítulo del primer libro de Harry Potter, una referencia muy significativa para los fans.

Esta impresionante historia ha movido las fibras más sensibles de los fanáticos, quienes han reaccionado conmovidos.

"Deberían poner en los premios Oscar la categoría de Mejor doble de riesgo", "Su papel le costó la vida", "Pobre, qué miedo", "Supongo que estará súper indemnizado", "Me dio mucho sentimiento y solté unas lágrimas", "Sí es el verdadero niño que sobrevivió", "Me enorgullece, porque lo merece. David es un ejemplo para muchos", "Me alegra que por fin se haga más conocido", "Ay, no, qué trágico", "Aún después de todo se ve feliz. Increíble", comentaron algunos internautas.

¿Cuándo se estrenó este documental?

Esta producción está disponible desde el pasado 16 de noviembre del 2023.

¿Dónde verla?