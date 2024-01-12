Harry Potter “salva” a Reyes Magos en un show de México y se hace viral: “Crossover todo épico”

Video "Me rompió el corazón": Emma Watson confesó su tormentosa relación con Tom Felton

Los fanáticos de ‘Harry Potter’ son capaces de llevar la historia a lugares inimaginables, como corridos tumbados o telenovelas mexicanas. Ahora, se viralizó un video de los personajes de la popular saga en un ‘crossover’ con los Tres Reyes Magos, ¿de qué se trató?

Personajes de ‘Harry Potter’ ‘rescatan’ a los Tres Reyes Magos en un show en México

El pasado 6 de enero, miles de personas alrededor del mundo celebraron a los Reyes Magos. Como parte de las celebraciones, diferentes gobiernos locales organizaron eventos relacionados con estos personajes, como desfiles, encuentros, posibilidad de tomarse fotos con personas caracterizadas como ellos, entre otros.



Un municipio al norte de México fue un paso más allá y montó un show con Melchor, Gaspar y Baltazar como protagonistas, pero acompañados por Harry Potter, Ron, Hermione, Dumbledore, Voldemort y otros de la popular saga de ‘El niño que vivió’.



Todo se remonta a San Nicolás de los Garza, en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. El pasado 7 de enero, las autoridades locales ofrecieron el show gratuito ‘Magina en San Nicolás’ en la explanada de un museo del mismo nombre. Desde el poster del evento, se sabía que la presentación giraría en torno al mundo mágico de ‘Harry Potter’, lo que quizás no muchos imaginaron es que también contaría con el ‘crossover’ de los Tres Reyes Magos.

Según se puede ver en algunos videos del espectáculo compartidos en redes sociales por los asistentes, la trama giró en torno a que Voldemort hizo prisioneros a Melchor, Gaspar y Baltazar y Harry Potter, junto con sus amigos, deben rescatarlos.



Eso sí, la producción fue del más alto nivel, con caracterizaciones parecidas a las de las películas, efectos especiales logrados con pirotecnia y hasta animatrónicos.





Internautas reaccionan a show de los Reyes Magos con ‘Harry Potter’

En redes sociales, los videos de la presentación causaron gran sensación. Tan solo una de las publicaciones, por ejemplo, acumuló más de 350 mil reproducciones y, otra, más de 15 mil.

Además, provocaron todo tipo de reacciones entre internautas, que iban desde la sorpresa, los aplausos y hasta la comedia.

“Crossover todo épico”, “No recuerdo esta parte, volveré a ver toda la saga”, “Lo que nunca se mostró en la Biblia”, “Mejor trama que la tercera película de ‘Animales Fantásticos’”, “Me vi toda la saga de ‘Harry Potter’ y nunca salió esto”, “El especial navideño de ‘Harry Potter’”, “Solo en México”, “Escenas eliminadas de ‘Harry Potter’”, “Imagínate vivir en Europa y perderte de esto” o “Harry Potter salvó al niño Jesús, el ‘Elegido’ y el Mesías serán imparables”, fueron algunos de los comentarios que internautas dejaron en una de las publicaciones.



Otros, sacaron a relucir su lado más creativo, proponiendo nuevos títulos para los libros y películas de la saga:

“Harry Potter y el Portal de Belén”, “Harry Potter y el mandamiento filosofal, Harry Potter y el arca secreta, Harry Potter y el crucificado de Jerusalén” o “Las reliquias de Melchor”.