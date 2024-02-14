¿Falsa ruptura? Fans sospechan que ‘infidelidad’ de Peso Pluma a Nicki Nicole fue fingida

Peso Pluma y Nicki Nicole continúan en el ojo del huracán ante una posible ruptura por una supuesta infidelidad, luego de que el cantante mexicano fue visto de la mano con otra mujer; sin embargo, fans lanzan teorías que apuntan a que todo podría tratarse de un show.

¿Qué pasó entre Peso Pluma y Nicki Nicole?

Desde la mañana del pasado 13 de febrero en redes sociales se desató una guerra entre los fans de la estrella argentina y el cantante de corridos tumbados luego de que se viralizó una grabación en la que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila de La Doble P, aparece en Las Vegas de la mano de una mujer que ya fue identificada como Sahar Sonia, quien, por cierto, ya publicó un mensaje en redes pidiendo que no se crea todo lo que se dice en los medios.

En medio del escándalo, Nicki Nicole se manifestó en redes sociales con un breve mensaje en el que destacó que se había enterado de la misma forma que todos: a través de lo que se dice en la red, palabras que fueron interpretadas como una confirmación de ruptura, pese a que en ninguna de las líneas se menciona a Peso Pluma.

Por otra parte, Peso Pluma no ha dado declaración alguna; sin embargo, publicó en su cuenta oficial de X, antes Twitter, una fotografía junto a la argentina de la noche que compartieron en los Premios GRAMMY, donde por cierto anunciaron una inminente colaboración.

Nicki Nicole publicó mensaje y Peso Pluma una foto en medio del escándalo. Imagen Nicki Nicole/Instagram, Peso Plum/X

¿Supuesta ruptura de Peso Pluma y Nicki Nicole es un truco publicitario?

El escándalo entre la pareja ha desatado en redes sociales todo tipo de reacciones, desde una disputa a muerte entre los respectivos fans de los cantantes, hasta los mejores memes y locas teorías que apuntan a que todo sería parte de una venganza y hasta que se trataría de un show planeado.

Y es que, de acuerdo con algunos tiktokers, todo parece muy extraño pues, destacan que la actitud despreocupada del mexicano al ser captado por las cámaras los hace pensar que era esa su intención: ser visto por la gente y por la misma Nicki, supuestamente como parte de una venganza luego de que ella fue captada en actitud sospechosa con el que sería su mánager, pues aseguran fueron vistos tomados de la mano a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles.

“Yo siento que hay algo que no nos están contando. La neta yo pienso que aquí hay algo turbio, tengo una teoría: me parece demasiado evidente que el güey quería que lo grabaran, es Peso Pluma, se sabe que en donde quiera que se pare jala prensa... que haya ido a un casino, que siempre está lleno de gente, que haya llevado a una morra y que haya estado así a la intemperie, iban como muy obvios, cuando Peso Pluma voltea y ve que lo están grabando sigue agarrado de la mano de la chica", plantea una de las usuarias de TikTok, quien especula que todo esto se trata de un plan maquilado por el mismo Hassan.

Por otro lado, existe la hipótesis de que en realidad la supuesta infidelidad y el presunto truene público por parte de Nicki no se trata más que de un truco publicitario ante el posible estreno de un nuevo dueto juntos.

“Ven les estoy diciendo que es publicidad, pero esperemos el resultado”, publicó la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic.